Muere mexicana en jacuzzi en extrañas condiciones en Colombia

Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años de edad, viajó junto a su pareja Juan Eduardo de la Cavada Avilés, de 36 años a la ciudad de Antioquia

Una familia mexicana recibió una trágica noticia durante Nochebuena, cuando les informaron que su hija había perdido la vida mientras se encontraba en un viaje con su pareja en Colombia.

Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años de edad, y Juan Eduardo de la Cavada Avilés, de 36 años, se embarcaron en un viaje a la ciudad de Antioquia para celebrar el cumpleaños de ella; sin embargo, se encontraron con la muerte.

Según las primeras declaraciones de Juan Eduardo, la noche del 24 de diciembre, alrededor de las 19:00 horas, encontró a su pareja cuando presuntamente se estaba ahogando en el jacuzzi de un departamento que rentaron en el municipio de El Carmen de Viboral.

Juan Eduardo relató que se encontraba en el baño y cuando salió encontró a su pareja ahogándose en el jacuzzi, por lo que se apresuró a auxiliarla, pero sin éxito.

El hombre, también originario de México, llamó a las autoridades y al sitio arribó la Policía y el Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades hallaron sustancias psicoactivas alrededor de la mujer, por lo que se investiga si están relacionadas con la muerte de Ana Carolina, ya que una de las hipótesis de las autoridades es que murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Hasta el momento, Juan Eduardo no ha sido señalado como sospechoso en la muerte de Ana Carolina; trascendió que el cuerpo no presenta huellas de violencia. Además, se presume que la pareja no había discutido previamente.

Ana Carolina trabajaba como agente bilingüe en ventas de telefonía; la pareja residía en Cancún, Quintana Roo. Y se espera la entrega oficial del cuerpo a sus familiares en México.