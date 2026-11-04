Demócratas avanzan en el Senado de EUA ante republicanos

Las elecciones intermedias cerraron sus casillas en gran parte del país, y los votos ya comenzaron a dar resultados de los escaños en el Senado

El republicano Kurt Alme gana las elecciones al Senado de Estados Unidos por Montana

El republicano Kurt Alme ganó las elecciones del miércoles para el Senado de los Estados Unidos, representando a Montana, tras derrotar al independiente Seth Bodnar y a la demócrata Alani Bankhead. Alme reemplazará al senador republicano Steve Daines, quien anunció sorpresivamente en marzo, justo antes de la fecha límite para la inscripción de candidaturas en el estado, que no se presentaría a un tercer mandato.

Tanto Daines como el presidente Trump respaldaron rápidamente a Alme, y Trump afirmó que el fiscal federal posee "el más alto nivel de aptitud y talento". La victoria de Alme se produjo tras una contienda a tres bandas con Bodnar, expresidente de la Universidad de Montana, y Bankhead, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de EUA, quien se negó a retirarse cuando Bodnar esperaba despejar el camino para derrotar a Alme.

El demócrata Abdul El-Sayed gana las elecciones al Senado de Estados Unidos por Michigan

El demócrata Abdul El-Sayed ganó las elecciones del miércoles para el Senado de Estados Unidos, representando a Michigan, tras derrotar al republicano Mike Rogers. El-Sayed, exfuncionario de salud pública, sucederá al senador demócrata Gary Peters, quien se retira. El-Sayed será el primer senador musulmán del país.

El-Sayed había derrotado a la representante Haley Stevens en unas primarias muy reñidas, a pesar de su enorme ventaja en la recaudación de fondos y el apoyo de figuras clave del Partido Demócrata que advirtieron que El-Sayed era una apuesta arriesgada en noviembre. Su victoria sobre Rogers, excongresista, probablemente animará a los progresistas al demostrar su éxito en un estado clave.

El republicano Jim Risch gana la reelección al Senado de Estados Unidos por Idaho

El republicano Jim Risch ganó las elecciones del miércoles para el Senado de Estados Unidos, representando a Idaho, tras derrotar al candidato independiente Todd Achilles. Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, buscaba un cuarto mandato.

Ha defendido los objetivos de política exterior del presidente Trump y se ha centrado en la competencia estratégica con China. Risch era el claro favorito para derrotar a Achilles, veterano del ejército estadounidense y exlegislador estatal. El demócrata David Roth se retiró de la contienda a principios de año.

El demócrata Troy Jackson gana las elecciones al Senado de Estados Unidos por Maine

El demócrata Troy Jackson ganó las elecciones del miércoles para el Senado de Estados Unidos, representando a Maine, tras derrotar a la senadora republicana Susan Collins. Los demócratas consideraban que la derrota de Collins era clave para obtener el control del Senado, y ella era una de las senadoras republicanas más amenazadas este año.

Jackson, exlíder legislativo estatal, reemplazó a Graham Platner como candidato demócrata después de que este último se retirara tras enfrentar una acusación de agresión sexual, la cual él negó.

La republicana Julia Letlow gana las elecciones al Senado de Estados Unidos por Luisiana

La republicana Julia Letlow ganó las elecciones del miércoles para el Senado de los Estados Unidos, representando a Luisiana, tras derrotar al demócrata Jamie Davis. Letlow, como representante en el Senado, reemplazará al senador Bill Cassidy.

Ella lo derrotó en las primarias republicanas con la ayuda del presidente Trump, quien guardaba rencor a Cassidy por haber votado a favor de su condena durante el juicio político tras el ataque al Capitolio el 6 de enero.

La demócrata Peggy Flanagan gana las elecciones al Senado de Estados Unidos por Minnesota

La demócrata Peggy Flanagan ganó las elecciones del miércoles para el Senado de Estados Unidos, representando a Minnesota, tras derrotar a la republicana Michele Tafoya. La victoria de Flanagan aseguró un escaño para los demócratas que el partido no podía permitirse perder en su intento por obtener el control del Senado en Washington. La actual vicegobernadora, Flanagan, miembro de la tribu nativa americana Ojibwe, sucederá a la senadora Tina Smith, demócrata que no se presentó a la reelección.

La victoria de Flanagan también supone un triunfo notable para los progresistas en un año en el que el ala izquierda del Partido Demócrata ha estado en ascenso. Tafoya se postulaba para un cargo político tras alcanzar la fama como reportera a pie de campo en las transmisiones de fútbol americano de la NFL.

El republicano Mike Rounds gana la reelección al Senado de Estados Unidos por Dakota del Sur

El senador republicano Mike Rounds, que buscaba la reelección, ganó el miércoles las elecciones al Senado de Estados Unidos por Dakota del Sur, derrotando al candidato independiente Brian Bengs. Con esta victoria, Rounds obtiene un tercer mandato en el Senado. Contó con el apoyo del presidente Donald Trump.

Rounds, político veterano, fue gobernador durante dos mandatos y también fue legislador estatal. Bengs, independiente, prometió durante su campaña que no se aliaría con ningún partido si resultaba elegido. Anteriormente, Bengs se postuló al Senado como demócrata en 2022, pero perdió por amplia mayoría ante el senador en funciones John Thune, actual líder de la mayoría en el Senado.

Carolina del Sur se inclina hacia la izquierda y elige a la demócrata Annie Andrews

En Carolina del Sur, todas las regiones se inclinaron hacia la izquierda en la contienda por el Senado de Estados Unidos, en comparación con su voto en las elecciones presidenciales de 2024.

El demócrata Josh Turek gana las elecciones al Senado de Estados Unidos por Iowa

El demócrata Josh Turek ganó las elecciones del martes para el Senado de los Estados Unidos, representando a Iowa, tras derrotar a la republicana Ashley Hinson.

La victoria de Turek sobre Hinson, miembro de la Cámara de Representantes de EUA, arrebata un escaño a los republicanos e impulsa los esfuerzos de los demócratas por recuperar el control del Senado. Representante estatal desde 2023, Turek compitió en cuatro Juegos Paralímpicos y jugó baloncesto profesional en silla de ruedas en Europa. Hinson recibió el respaldo del presidente Donald Trump, quien ganó Iowa por un amplio margen en las últimas elecciones presidenciales. Han pasado más de diez años desde que un demócrata representó a Iowa en el Senado. El escaño lo ocupa la senadora Joni Ernst, quien se retira tras dos mandatos.

El republicano Bill Hagerty gana la reelección al Senado de Estados Unidos por Tennessee

El republicano Bill Hagerty ganó las elecciones del martes para el Senado de Estados Unidos, representando a Tennessee, tras derrotar a la demócrata Marquita Bradshaw. Hagerty, quien se desempeñó como embajador en Japón durante el primer mandato del presidente Donald Trump, fue elegido por primera vez en 2020. Ha sido uno de los partidarios más leales de Trump.

En su primer mandato en el Senado, Hagerty impulsó una ley para regular una forma de criptomoneda conocida como stablecoin. Hagerty era el gran favorito para derrotar a Bradshaw, un activista comunitario y director de una organización sin fines de lucro dedicada a la justicia ambiental. El último demócrata en ganar un escaño en el Senado de los Estados Unidos por Tennessee fue Al Gore en 1990.

El republicano Barry Moore gana las elecciones al Senado de Estados Unidos por Alabama

El republicano Barry Moore ganó las elecciones del martes para el Senado de Estados Unidos, representando a Alabama, tras derrotar al demócrata Everett Wess. Moore, congresista del sur de Alabama, recibió el respaldo del presidente Donald Trump antes de su victoria en la segunda vuelta de las primarias a principios de este año.

Moore sucederá al senador Tommy Tuberville, republicano que se postuló para gobernador en lugar de buscar un segundo mandato en el Senado. Wess, abogado penalista, era un candidato con pocas posibilidades en un estado que solo ha elegido a un demócrata para el Senado una vez desde 1992.

El demócrata Sherrod Brown gana las elecciones al Senado de Estados Unidos por Ohio

El demócrata Sherrod Brown ganó las elecciones del martes para el Senado de Estados Unidos, representando a Ohio, tras derrotar al republicano Jon Husted, quien buscaba la reelección. Esta victoria sobre Husted supone un impulso para los demócratas en su intento por recuperar el control del Senado durante los dos últimos años del mandato del presidente Trump.

Husted había sido designado para ocupar el puesto en sustitución de JD Vance cuando este asumió la vicepresidencia. Brown fue senador durante tres mandatos hasta que perdió su escaño en 2024. Su regreso demuestra la fuerza del Partido Demócrata en un estado que se ha inclinado hacia la derecha.

El demócrata James Talarico gana las elecciones al Senado de Estados Unidos por Texas

El demócrata James Talarico ganó las elecciones del martes para el Senado de los Estados Unidos en representación de Texas, derrotando al republicano Ken Paxton.

La victoria de Talarico representa la primera vez que un demócrata gana un cargo estatal en Texas desde 1994, un cambio radical para un estado dominado por los republicanos durante mucho tiempo.

El resultado impulsa a los demócratas en su intento por recuperar el control del Senado. Talarico, estudiante de seminario y representante estatal, se centró en reducir los costos cotidianos y en revisar las acusaciones de corrupción contra Paxton, fiscal general del estado.

Paxton, quien contaba con el respaldo del presidente Donald Trump, afirmó que las posturas progresistas de Talarico en temas sociales estaban desfasadas con Texas.

Ossoff conserva el escaño demócrata en Georgia

El senador demócrata Jon Ossoff consiguió la reelección en Georgia tras derrotar al republicano Mike Collins, quien buscaba arrebatarle el puesto en una de las contiendas relevantes para definir el equilibrio de fuerzas en el Senado estadounidense.

Ossoff, quien llegó a la Cámara alta en 2021, logró conservar su representación en un estado que Donald Trump ganó en las elecciones presidenciales de 2024.

El resultado representa una victoria para los demócratas, que buscaban mantener el escaño y sumar posiciones para recuperar el control del Senado. La proyección de su triunfo fue reportada por CBS News y Associated Press.

Chris Pappas gana en Nuevo Hampshire y sustituirá a Shaheen

El demócrata Chris Pappas ganó la contienda por el Senado en Nuevo Hampshire, donde derrotó al republicano John Sununu.

Pappas ocupará el lugar de Jeanne Shaheen, quien decidió no buscar la reelección después de permanecer 18 años en la Cámara alta.

El congresista demócrata logró conservar el escaño para su partido y frenó los intentos republicanos de ampliar su representación en el Senado. Su triunfo también lo convertirá en el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar esa cámara legislativa.

Booker consigue otro mandato en Nueva Jersey

El senador demócrata Cory Booker obtuvo la reelección en Nueva Jersey, con lo que aseguró un tercer periodo completo en la Cámara alta.

Booker venció al republicano Justin Murphy y a otros aspirantes que participaron en la contienda.

Con este resultado, los demócratas conservaron una posición que ya estaba bajo su control y evitaron que los republicanos consiguieran una nueva oportunidad de aumentar su representación en el estado.

Markey mantiene su escaño en Massachusetts

El demócrata Ed Markey ganó un nuevo periodo como senador por Massachusetts, al imponerse al republicano John Deaton.

El legislador consiguió así un tercer mandato completo en la Cámara alta, donde representa al estado desde 2013.

La victoria mantiene el escaño en manos demócratas y permite al partido conservar una de sus posiciones en el noreste del país.

Hickenlooper gana la contienda en Colorado

El senador demócrata John Hickenlooper consiguió mantener su lugar en el Senado tras imponerse en Colorado.

El legislador buscaba un segundo periodo y enfrentó al republicano Mark Baisley, además de otros candidatos.

La victoria le permitirá continuar representando al estado durante otros seis años. La proyección de su triunfo fue reportada por medios estadounidenses durante la jornada electoral.

Stratton gana el escaño de Illinois

La demócrata Juliana Stratton obtuvo la victoria en la elección al Senado por Illinois, donde derrotó al republicano Don Tracy.

La actual vicegobernadora del estado llegará a la Cámara alta para ocupar el lugar de Dick Durbin, quien decidió retirarse después de una extensa trayectoria legislativa.

Con su triunfo, los demócratas conservaron el escaño y evitaron perder una posición que había permanecido bajo su control.

Hageman obtiene el escaño de Wyoming

La republicana Harriet Hageman ganó la elección al Senado por Wyoming tras derrotar al demócrata James Byrd.

La actual representante federal ocupará el lugar de Cynthia Lummis, quien decidió no competir por un segundo periodo.

Hageman alcanzó notoriedad nacional en 2022, cuando derrotó a Liz Cheney en las primarias republicanas por la representación de Wyoming en la Cámara de Representantes. Ahora dará el salto al Senado.

Capito logra la reelección en Virginia Occidental

La republicana Shelley Moore Capito consiguió un nuevo triunfo electoral en Virginia Occidental y aseguró un tercer periodo de seis años en el Senado.

Capito derrotó a la demócrata Rachel Fetty Anderson y mantuvo su representación por el Partido Republicano en uno de los estados donde esta fuerza política conserva una presencia electoral importante.

La legisladora llegó al Senado en 2015 y, con esta victoria, extenderá su trayectoria en la Cámara alta hasta 2033.

Demócrata Gana Roy Cooper escaño en el Senado por Carolina del Norte

El demócrata Roy Cooper ganó las elecciones al Senado de Estados Unidos por Carolina del Norte, tras derrotar al republicano Michael Whatley, en una contienda clave para las aspiraciones de su partido de recuperar el control de la Cámara Alta.

La victoria de Cooper le da a los demócratas un escaño adicional en su intento de arrebatar la mayoría a los republicanos. El puesto estaba vacante luego de que el senador republicano Thom Tillis decidió no buscar la reelección.

Cooper fue gobernador y fiscal general de Carolina del Norte, mientras que Whatley encabezó el Partido Republicano a nivel estatal y nacional y compitió con el respaldo del presidente Donald Trump.

Demócrata Adam Hamilton se perfila para ganar el Senado en Kansas

El demócrata Adam Hamilton está cerca de conseguir una victoria histórica en las elecciones al Senado de Estados Unidos por Kansas, donde disputa el escaño al republicano Roger Marshall, quien busca la reelección.

La contienda, que inicialmente no figuraba entre las más competidas de la jornada, se convirtió en una de las sorpresas de las elecciones intermedias. Los pronósticos electorales colocaron a Hamilton con ventaja sobre Marshall, en un estado que el presidente Donald Trump ganó por 16 puntos porcentuales en 2024.

De confirmarse su triunfo, Hamilton rompería una racha de 94 años sin que un demócrata de Kansas gane una elección al Senado. El último fue George McGill, quien obtuvo el cargo en 1932.

Republicana Ashley Moody gana escaño en el Senado por Florida

La republicana Ashley Moody ganó la elección especial al Senado de Estados Unidos por Florida, con lo que aseguró su permanencia en la Cámara alta y retuvo para su partido un escaño clave en uno de los estados más importantes del país.

Moody se impuso a la demócrata Angie Nixon, legisladora estatal por Jacksonville, en los comicios celebrados este martes 3 de noviembre. La victoria fue reportada por la agencia Associated Press.

Tras su salida, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, designó a Moody para ocupar provisionalmente el puesto. La republicana, quien anteriormente fue fiscal general del estado, llegó así al Senado antes de enfrentarse por primera vez al voto estatal para conservar el escaño.