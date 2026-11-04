Conquista Ashley Moody escaño en el Senado por Florida

La republicana derrotó a la demócrata Angie Nixon en la elección especial para ocupar el periodo que dejó vacante Marco Rubio

La republicana Ashley Moody ganó la elección especial al Senado de Estados Unidos por Florida, con lo que aseguró su permanencia en la Cámara alta y retuvo para su partido un escaño clave en uno de los estados más importantes del país.

Moody se impuso a la demócrata Angie Nixon, legisladora estatal por Jacksonville, en los comicios celebrados este martes 3 de noviembre. La victoria fue reportada por la agencia Associated Press.

La contienda definió quién ocuparía el resto del periodo senatorial que correspondía a Marco Rubio, quien dejó el Congreso en enero de 2025 después de ser confirmado como secretario de Estado en la administración de Donald Trump.

Tras su salida, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, designó a Moody para ocupar provisionalmente el puesto. La republicana, quien anteriormente fue fiscal general del estado, llegó así al Senado antes de enfrentarse por primera vez al voto estatal para conservar el escaño.

Una contienda con respaldo de Trump y Obama

La elección enfrentó a dos candidatas con perfiles y propuestas distintas. Moody contó con el respaldo del presidente Donald Trump y del gobernador DeSantis, mientras que Nixon recibió el apoyo del expresidente demócrata Barack Obama.

Durante la campaña, Moody centró sus mensajes en temas de seguridad y prosperidad económica. Por su parte, Nixon planteó propuestas relacionadas con el acceso a servicios médicos, el costo de vida y los impuestos a las grandes fortunas.

El resultado representa una victoria para los republicanos en Florida, estado que ha registrado una tendencia favorable a ese partido en elecciones estatales y federales recientes.

Moody continuará en el Senado hasta concluir el periodo que dejó vacante Rubio, en enero de 2029. Para entonces, deberá volver a competir si busca permanecer en el cargo durante un periodo completo.