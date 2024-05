¡De pánico! Fuertes turbulencias sacuden avión; hay 1 muerto

Un británico de 73 años perdió la vida y 30 personas resultaron heridas, entre ellas siete en estado crítico, cuando un avión de la aerolínea Singapur Airlines que volaba este martes de Londres a Singapur fue sacudido por "fuertes turbulencias", informaron la compañía y las autoridades tailandesas.

La aeronave, un Boeing 777-300 ER, partió del aeropuerto londinense de Heathrow con destino a la ciudad Estado asiática la noche del lunes con 211 pasajeros y 18 tripulantes y durante su ruta sufrió el incidente.

El piloto pidió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok, a donde llegó alrededor de las 15:45 hora local.

En una rueda de prensa nocturna, el director de la compañía pública Aeropuertos de Tailandia, Kittipong Kittikachorn, dijo que la víctima mortal pudo fallecer por un ataque cardíaco e indicó que los heridos, incluidos pasajeros con contusiones craneales, fueron ingresados en un hospital de Bangkok.

"Singapore Airlines ofrece su más sentido pésame a la familia del fallecido", apunta la aerolínea en un comunicado publicado en Facebook, que precisó que el número de heridos asciende a 30, incluidos 18 que han sido ingresados en hospitales de Bangkok.

Otros 12 fueron trasladados y tratados en diferentes hospitales, mientras que el resto de pasajeros y miembros de la tripulación que lo necesitaron recibieron asistencia médica en el aeropuerto de Bangkok.

"Nuestra prioridad es brindar toda la asistencia posible a todos los pasajeros y tripulantes a bordo del avión. Estamos trabajando con las autoridades de Tailandia para brindar la ayuda médica necesaria y enviando un equipo a Bangkok para brindar cualquier apoyo adicional", explica la compañía.

Conforme a los datos del portal FlightRadar, que registra los vuelos en todo el mundo, el avión de Singapur Airlines sufrió una súbita pérdida de altitud durante 4 minutos, por la que descendió desde los 37,000 hasta los 31,000 pies (de 11,200 metros a 9,400 metros), cuando aparentemente logró estabilizarse.

"En cuanto al avión, desde fuera parece estar bien. Pero por dentro es un desastre. (...) Les sirvieron el desayuno (cuando se produjo la turbulencia del aire), pero la mayoría de las personas con las que hablé estaban sentadas con el cinturón de seguridad puesto", declaró Kittipong a los medios.

En un video publicado en las redes sociales, se aprecia el interior del avión con el techo parcialmente caído, golpes en los portamaletas superiores y los pasillos repletos de mantas, papeles y paquetes de comida, así como restos de sangre.

Una decena de ambulancias fue movilizada hasta pie de pista para atender a los heridos, según imágenes publicadas en redes sociales.

Videos publicados en X por un portavoz de los equipos de emergencia muestran un convoy de ambulancias a toda velocidad en dirección a hospitales de Bangkok.

Por su parte, el ministro singapurense de Transporte, Chee Hong Tat, expresó en redes sociales su "tristeza" por el incidente a bordo y expresó su "pésame" a los familiares de la víctima mortal.

Singapore Airlines ha sido reconocida en varias ocasiones como una de la mejores aerolíneas y su último accidente grave data del año 2000, cuando un aparato de la compañía chocó durante su maniobra de despegue en la pista equivocada con un equipo de construcción en el aeropuerto de Taiwan provocando la muerte de 83 pasajeros.

Video de pasajeros en pánico es falso

Un video ha sido visto millones de veces en TikTok, Facebook y YouTube junto con una afirmación que muestra los momentos de pánico que experimentaron los pasajeros del vuelo de la aerolínea Singapur Airlines que volaba de Londres a Singapur por fuertes turbulencias, sin embargo, no corresponden a este suceso.

En realidad, el video muestra a personas a bordo de un vuelo de Bulgarian Airlines después de que su avión experimentara grandes turbulencias en 2019.

#ShockingVideo of the moment of turbulence on the Singapore Airlines Boeing 777-300, flying from London to Singapore, which resulted in the death of one person and injuries to 30 others.#SingaporeAirlines #London #Singapore #Turbulence #FlightSQ321 #Bangkok pic.twitter.com/7NOJy9Iipx