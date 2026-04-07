Cuba enfrentará apagones que afectarán hasta al 61% del país

La Cuba enfrentará este lunes prolongados apagones que podrían afectar de manera simultánea hasta al 61% del territorio, de acuerdo con la UNE

La Cuba enfrentará este lunes prolongados apagones que podrían afectar de manera simultánea hasta al 61% del territorio, de acuerdo con estimaciones de la Unión Eléctrica (UNE).

Según datos oficiales, durante el horario de mayor demanda, la capacidad de generación será de apenas 1,205 megavatios (MW), frente a una demanda estimada de 3,020 MW, lo que generará un déficit de 1,815 MW y una afectación real de hasta 1,845 MW mediante cortes programados.

Sistema obsoleto y falta de combustible agravan la crisis

La crisis energética que atraviesa la isla desde mediados de 2024 responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Por un lado, el sistema eléctrico presenta un alto grado de obsolescencia, mientras que por otro enfrenta limitaciones en el suministro de combustibles.

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En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos ha endurecido restricciones que impactan el acceso a petróleo, medidas que han sido señaladas por la Organización de las Naciones Unidas como acciones que vulneran derechos humanos.

Actualmente, nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país se encuentran fuera de operación por averías o mantenimiento, lo que representa cerca del 40% del sistema.

A esto se suma que otro 40% de la generación, basada en motores que utilizan diésel y fueloil, permanece inactiva por la escasez de combustible.

Arribo de petróleo ruso ofrece alivio temporal

En medio de este panorama, la isla recibió recientemente el buque petrolero Anatoly Kolodkin, con un cargamento de 730,000 barriles de crudo, equivalente a unas 100,000 toneladas.

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Sin embargo, especialistas de Cuba Petróleo señalaron que el proceso de refinación tomará entre 15 y 20 días, además de otros 10 días para la distribución de los combustibles, por lo que el impacto no será inmediato.

Se estima que del cargamento se obtendrán alrededor de 292,000 toneladas de fueloil para centrales térmicas, más de 255,000 barriles de diésel para generación eléctrica y actividades esenciales, así como unos 109,000 barriles de gasolina y una proporción de gas licuado.

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Pese a este suministro, las autoridades reconocen que se trata solo de un alivio temporal, ya que el país requiere cerca de 100,000 barriles de petróleo diarios, de los cuales apenas 40,000 provienen de producción local.

La situación mantiene en tensión al sistema eléctrico nacional, mientras millones de ciudadanos enfrentan cortes prolongados en el suministro de energía en medio de una de las crisis más severas de los últimos años.

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