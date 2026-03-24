Sheinbaum reafirma envío de ayuda a Cuba y pide acción de la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que mantendrá apoyo humanitario a la isla y llama a organismos internacionales a intervenir ante la crisis

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba y llamó a organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, a sumarse a estas acciones ante el agravamiento de la crisis en la isla.

Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió el derecho del pueblo cubano a la autodeterminación y subrayó que los conflictos deben resolverse mediante vías diplomáticas y multilaterales.

Como parte del apoyo, Sheinbaum informó que este lunes partirá un nuevo barco con insumos hacia Cuba, sumándose a los envíos realizados en semanas recientes.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y sí, reivindicamos, y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación, y que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales, Naciones Unidas y que Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Estos cargamentos incluyen alimentos, medicinas y productos básicos, en respuesta a la crisis energética y económica que enfrenta la isla, agravada por restricciones al suministro de combustible.

La presidenta detalló que México también brinda apoyo logístico a las embarcaciones para garantizar su seguridad durante el trayecto, que puede durar hasta tres días debido al tamaño de los barcos.

Claudia Sheinbaum reiteró la política exterior tradicional del país, basada en la no intervención y el respeto a la soberanía de las naciones.

En ese sentido, insistió en que no debe haber soluciones violentas ni imposiciones externas, sino diálogo a través de instancias internacionales como la ONU.

Rechazo al bloqueo y crisis en la isla

La mandataria también volvió a pronunciarse contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, el cual, afirmó, ha agravado la situación en Cuba, especialmente en el acceso a combustibles.

México ha mantenido históricamente su rechazo a estas medidas y ha defendido la necesidad de permitir el flujo de ayuda y comercio por razones humanitarias.

Además de los envíos gubernamentales, organizaciones civiles en México han impulsado iniciativas paralelas para enviar alimentos, medicinas y otros insumos a la isla.

La crisis en Cuba, marcada por apagones, inflación y escasez, ha generado preocupación internacional y ha motivado llamados a reforzar la cooperación humanitaria.

Con información de Emmanuel Escamilla.