Conmoción en Chicago: Policía dispara a niño de 13 años en el pecho y muere

El oficial protagonizó una persecución contra el adolescente Adam Toledo de tan solo 13 años de edad en un barrio hispano

16/04/2021 - Patricia Agüero

Chicago.- Un nuevo video de un presunto abuso policiaco que se cobró la vida de un adolescente de 13 años ha salido a la luz pública.

Se trata de Adam Toledo, un adolescente latino quien protagonizó una persecución por parte de un oficial de la Policía de Chicago en un barrio hispano el pasado 29 de marzo.

El video de la cámara corporal del oficial muestra al menor corriendo por un callejón en La Villita, alrededor de las 2:38 horas, cuando el oficial grita: "Policía, deténgase", Adam se detiene y con ambos brazos en alto se da media vuelta y a cambio recibe un disparo en el pecho por parte del oficial y cae al suelo.

Advertencia: Imágenes fuertes que pueden herir la sensibilidad del lector.

La Policía de Chicago buscó justificar el ataque directo contra el menor al asegurar que encontraron un arma en el lugar y que presuntamente era la que sostenía la víctima, sin embargo, en el video no se aprecia que Adam haya lanzado un arma.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, se pronunció al respecto y lamentó la muerte de Adam Toledo. "Fue una tragedia increíblemente dolorosa", dijo.