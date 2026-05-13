Confirma EUA muerte de cuatro mexicanos en vagón de tren en Texas

Autoridades forenses de Texas confirmaron que cuatro mexicanos y dos hondureños fueron encontrados muertos dentro de un vagón de tren de carga en Laredo

Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron que cuatro ciudadanos mexicanos murieron dentro de un vagón de tren de carga localizado en Laredo, Texas, en un caso que ya es investigado como presunto tráfico de personas.

Junto a las víctimas mexicanas también fueron hallados sin vida dos ciudadanos hondureños, entre ellos un adolescente de apenas 14 años.

La médica forense del condado de Webb, Corinne Stern, informó que las víctimas fueron encontradas dentro de un vagón ferroviario en condiciones extremas de calor, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

Lee la nota completa: Hallan seis cuerpos en un vagón del tren en Laredo, Texas

Golpe de calor, probable causa de muerte

De acuerdo con el reporte oficial, una de las autopsias ya concluyó y determinó que la causa de muerte fue hipertermia, es decir, un golpe de calor provocado por las altas temperaturas.

La funcionaria señaló que, aunque faltan los estudios correspondientes de las otras víctimas, “es muy probable” que el resto del grupo también haya fallecido por exposición extrema al calor dentro del vagón.

Entre las víctimas mexicanas se encuentran una mujer de 29 años, así como hombres de 45 y 56 años. Las autoridades no detallaron públicamente la identidad completa de las personas fallecidas.

Consulado mexicano ya colabora con autoridades

La oficina forense indicó que mantiene coordinación con el consulado de México para la identificación oficial de las víctimas, la notificación a familiares y los procesos de repatriación de los cuerpos.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer cómo llegaron las víctimas al tren y quiénes estarían detrás del traslado ilegal.

Hallan otro cuerpo cerca de las vías

Horas después del hallazgo en Laredo, autoridades localizaron el cadáver de una séptima persona cerca de las vías del tren en San Antonio, a más de 200 kilómetros del primer punto.

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, señaló que existe la posibilidad de que esta muerte esté relacionada con el mismo grupo de migrantes.

ICE investiga posible tráfico de personas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó que abrió una investigación bajo la línea de tráfico de personas.

El caso revive uno de los temas más sensibles en la frontera sur estadounidense, donde migrantes continúan arriesgando la vida para cruzar hacia Estados Unidos utilizando rutas clandestinas y medios de transporte extremadamente peligrosos.

Cabe señalar que dicho hallazgo ocurre poco más de un año después de la tragedia registrada en San Antonio, Texas, donde 53 migrantes murieron abandonados dentro de un tráiler bajo temperaturas sofocantes.

Aquel caso fue considerado el incidente de tráfico de personas más mortal en la historia reciente de Estados Unidos y derivó en condenas de prisión contra dos implicados.