Hallan seis cuerpos en un vagón del tren en Laredo, Texas

Según autoridades, las temperaturas rondaron entre los 32 y 35 grados Celsius el domingo por la tarde, pero no han aclarado si el calor influyó en el incidente.

Seis personas fueron halladas sin vida dentro de un vagón de carga de Union Pacific en Laredo, Texas cerca de la frontera con México.

Según el Departamento de Policía de Laredo, los cuerpos fueron encontrados poco después de las 14:30 horas de este domingo cerca del kilómetro 13, en las inmediaciones de 12100 Jim Young Way, durante una inspección en una estación de trenes.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de las seis personas. Las autoridades indicaron que no se encontró a nadie más con vida dentro del vagón.

Los investigadores no han revelado la identidad de las víctimas ni la causa de su muerte.

"En este momento, la investigación se encuentra en una fase muy temprana. No hay mucho que revelar por ahora, ya que la investigación acaba de comenzar", declaró Joe Baeza, portavoz de la Policía de Laredo.

Según las autoridades, las temperaturas rondaron entre los 32 y 35 grados Celsius el domingo por la tarde, pero no han aclarado si el calor influyó en el incidente.

Union Pacific afirma en un comunicado estar colaborando con las autoridades policiales mientras continúa la investigación.