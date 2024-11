Conductor atropella a varias personas en China

Varias personas resultaron heridas este martes por la mañana después de que un vehículo embistiera a un grupo de estudiantes y padres frente a la Escuela Primaria de la ciudad china de Changde, en la provincia central de Hunan.

El incidente ocurrió a primeras horas del día, mientras los alumnos se encontraban en las inmediaciones del centro educativo Yong'an, ubicado en el distrito de Dingcheng, para empezar la jornada escolar.

Las autoridades locales confirmaron a diferentes medios que están investigando el suceso y recopilando datos para determinar el número de afectados y la gravedad de las lesiones.

En X han circulado videos, cuya autenticidad no ha podido ser confirmada, que muestran a un hombre siendo inmovilizado a la fuerza tras ser sacado de un SUV blanco.

