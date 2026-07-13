Concluyen búsquedas tras incendio en España sin más víctimas

Las autoridades cerraron los operativos de rastreo por el incendio de Almería, con un saldo de 12 fallecidos y ocho desaparecidos

Las labores de búsqueda y reconocimiento en las zonas afectadas por el incendio forestal registrado en Almería, en el sureste de España, concluyeron oficialmente este domingo sin que fueran localizadas nuevas víctimas.

De acuerdo con información de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, el cierre de las batidas mantiene el balance del siniestro en 12 personas fallecidas, ocho desaparecidos registrados de manera oficial y ocho heridos, de los cuales cuatro continúan hospitalizados en estado grave.

Un centenar de elementos participaron en la búsqueda

El operativo especial desplegado para localizar posibles víctimas estuvo integrado por alrededor de 100 elementos de distintas instituciones, entre ellos agentes de la Guardia Civil, integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), personal del Grupo de Emergencias de Andalucía y la unidad canina de Protección Civil de la Diputación Provincial.

Durante los últimos días, los equipos realizaron recorridos de rastreo georreferenciado en las áreas destruidas por el fuego, con el objetivo de descartar la presencia de personas atrapadas entre los restos calcinados o relacionadas con las denuncias de desaparición.

Bédar permanece bajo vigilancia

Aunque las labores generales de búsqueda finalizaron, la Guardia Civil mantiene restricciones de acceso en el municipio de Bédar, identificado como la "zona cero" de la tragedia.

También te puede interesar: Continúa combate contra incendio en España; hay 12 muertos

Actualmente, el ingreso a esta localidad está limitado exclusivamente a familiares de los habitantes del lugar, mientras que el paso para personas ajenas permanece prohibido.

Continúa la identificación de las víctimas

Las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en el proceso de identificación de las 12 personas fallecidas, quienes presuntamente serían extranjeras, principalmente de nacionalidad británica y belga.

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya obtuvo los perfiles genéticos de los cuerpos, pero la confirmación oficial dependerá de la comparación de ADN con familiares que se trasladan a España para realizar las pruebas correspondientes.

Mientras avanzan los trabajos de identificación, la Diputación de Almería comenzó la etapa de recuperación de los servicios e infraestructuras afectadas por el incendio.

El organismo informó que asumirá los gastos necesarios de manutención y alojamiento derivados de la emergencia, con el objetivo de apoyar a las personas afectadas por el siniestro.