Continúa combate contra incendio en España; hay 12 muertos

Bomberos y militares mantienen la lucha contra el incendio en Almería, que deja 12 fallecidos, 18 heridos y más de mil 400 evacuados

Cientos de bomberos, militares y equipos de emergencia continúan este sábado las labores para controlar el incendio forestal que afecta la zona de Los Gallardos, en la provincia de Almería, donde hasta el momento se mantiene en 12 la cifra de personas fallecidas.

El fuego ha consumido alrededor de 6 mil 600 hectáreas y ha dejado además 18 personas lesionadas.

Cinco permanecen hospitalizadas por quemaduras, una de ellas en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos y otras cuatro reportadas como graves.

Las autoridades informaron que aún hay 23 personas "no localizadas", aunque hasta ahora solo se han presentado siete denuncias formales por desaparición. Asimismo, dos personas fueron detenidas por negarse a abandonar la zona evacuada.

Continúan evacuaciones y apoyo humanitario

El número de personas evacuadas asciende a mil 448, de las cuales 164 permanecen en los centros de alojamiento habilitados por las autoridades.

La Cruz Roja informó que ha brindado atención a más de 600 personas como parte del operativo de emergencia y movilizó a 60 voluntarios para apoyar las labores de asistencia.

Trabajan en la identificación de las víctimas

Las autopsias de las doce personas fallecidas concluyeron la noche del viernes; sin embargo, los cuerpos no pudieron ser identificados debido a las condiciones en que fueron localizados.

Por ello, muestras de ADN fueron enviadas a Madrid para su análisis en el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que también trabaja en la identificación de vehículos completamente calcinados encontrados en la zona del incendio.

Refuerzan el ataque contra las llamas

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó que las condiciones actuales permiten iniciar un ataque directo contra el fuego.

En las labores participan 540 efectivos del Gobierno nacional, incluidos elementos de la Unidad Militar de Emergencias, además de 13 equipos de bomberos del Gobierno regional. El operativo cuenta con el apoyo de siete helicópteros, cinco aviones de carga en tierra, aeronaves anfibias y drones.

Sanz expresó confianza en que las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas favorezcan el control del incendio, ya que se espera un incremento de la humedad que, en algunas zonas, podría alcanzar el 100 por ciento.