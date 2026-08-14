Colombia agota 'ventana de vida': declara emergencia económica

Solo en Cali ya fueron encontradas con vida 85 personas entre los escombros, aunque más de 150 permanecen desaparecidas

Colombia declaró este jueves una emergencia económica para enfrentar la crisis suscitada por el terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes, luego de agotar la "ventana de vida".

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que la emergencia económica permitirá crear un "fondo milagro" destinado a canalizar recursos "para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos" afectados por el sismo.

"La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno", afirmó.

Aseguró estar poniendo en marcha medidas de alivio temporal para las familias damnificadas que incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros.

El mandatario colombiano mencionó que el terremoto ha provocado la destrucción de 11,347 viviendas y la avería de 53,526 más, así como 140 edificios colapsados.

Más de 24,300 familias afectadas por terremoto de magnitud 7.4 en Colombia

Previamente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que más de 24,300 familias resultaron afectadas, por lo que más de 400 municipios.

Las ciudades de Cali y Pereira continúan entre los puntos más críticos. En la capital del Valle del Cauca, unos 700 rescatistas colombianos y medio centenar de extranjeros trabajan a contrarreloj.

Solo en Cali ya fueron encontradas con vida 85 personas entre los escombros, aunque más de 150 permanecen desaparecidas.

El Instituto de Medicina Legal informó, por su parte, que ha recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto, de los cuales 121 ya fueron identificados para su entrega a los familiares, entre ellos los de cinco menores de edad.

Sube a 265 la cifra de muertos por terremoto en Colombia

La cifra de muertos por el terremoto que el lunes sacudió Colombia ascendió a 265 y la de heridos a 3,494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, informó este miércoles el presidente, Abelardo de la Espriella, quien declaró la "emergencia económica" para afrontar la crisis provocada por el sismo.