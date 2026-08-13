Sube a 265 la cifra de muertos por terremoto en Colombia

Más de 11 mil viviendas destruidas y miles de damnificados deja el terremoto en Colombia mientras avanza la ayuda internacional.

La cifra de muertos por el terremoto que el lunes sacudió Colombia ascendió a 265 y la de heridos a 3,494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, informó este miércoles el presidente, Abelardo de la Espriella, quien declaró la "emergencia económica" para afrontar la crisis provocada por el sismo.

"Tenemos 25,872 familias afectadas, 53,816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3,494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496", dijo De la Espriella en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá.

El mandatario aseguró que los esfuerzos del Gobierno están concentrados principalmente en localizar a los desaparecidos y señaló que para ello están actuando con todas sus capacidades y con la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia.

La emergencia deja además 11,347 viviendas destruidas y 53,526 averiadas, así como 140 edificios colapsados, 1,819 centros educativos averiados y 631 centros comunitarios afectados, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres divulgado por el mandatario.