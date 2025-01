Avión de pasajeros se incendia antes de despegar en Corea del Sur

Al menos tres personas resultaron heridas cuando un avión se incendió en un aeropuerto de Corea del Sur la noche del martes, informó el noticiero Yonhap.

Las autoridades informaron que el avión de Air Busan con destino a Hong Kong desde el Aeropuerto Internacional de Gimhae en Busan, a unos 320 kilómetros al sureste de Seúl, se incendió en su cola antes del despegue.

Los 169 pasajeros y tripulantes fueron desalojados, pero tres resultaron levemente heridas durante el desalojo.

