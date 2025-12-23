Avión de la Semar se estrella en Galveston, Texas

Tras el impacto, autoridades activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con corporaciones locales y estatales

Una aeronave de la Secretaría de Marina se estrelló mientras realizaba una misión de apoyo médico en la Bahía Oeste de Galveston, en el estado de Texas, en EUA. El incidente ocurrió cuando la tripulación se aproximaba al Aeropuerto Internacional Scholes, de acuerdo con reportes preliminares.

Tras el impacto, autoridades activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con corporaciones locales y estatales. El evento continúa en desarrollo y las investigaciones permanecen abiertas.

Qué se sabe del vuelo médico militar

Según información local, la aeronave transportaba a ocho personas, entre ellas dos pilotos y seis pasajeros. El vuelo tenía carácter médico militar y se dirigía a Galveston en medio de condiciones de niebla, lo que complicó la aproximación.

Entre los pasajeros se encontraba un paciente pediátrico que requería atención especializada por quemaduras, de acuerdo con autoridades de la ciudad citadas en reportes locales.

Zona del impacto y condiciones del accidente

El avión se estrelló en un área de agua con una profundidad estimada de cuatro a cinco pies, al oeste de la calzada cercana a la bahía. La ubicación obligó al despliegue de equipos acuáticos y de buceo para las labores de rescate.

Una ambulancia fue enviada al sitio y trasladó a dos personas para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer edades ni estados de salud confirmados.

Autoridades que encabezan el operativo

El sheriff del condado de Galveston confirmó que su oficina participa con embarcaciones y buzos. No obstante, la respuesta es encabezada por el Departamento de Policía de Galveston y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Las autoridades solicitaron a la población evitar el área para permitir que el personal de emergencia continúe las labores sin interferencias.