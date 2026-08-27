Aumentan a 98 fallecidos y 700 desaparecidos por riada en Nepal

Este fenómeno natural arrastró puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas. Autoridades continúan con las labores de rescate

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Al menos 98 cuerpos fueron recuperados y más de 700 personas continúan desaparecidas, luego de que una riada masiva arrasara con la frontera de Nepal y el Tíbet.

La Oficina del Primer Ministro informó de la recuperación de 95 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, aunque su identificación todavía no había concluido.

Hasta el momento, las autoridades detallaron las cifras de las personas desaparecidas. Sin embargo, estiman que sean muchas más:

484 turistas

391 extranjeros

93 nepalíes

44 miembros del Ejército

28 policías

13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía

60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos

Al otro lado de la frontera, las autoridades chinas informaron de al menos tres muertos y 265 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong.

La riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.

Este fenómeno natural arrastró puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que los primeros indicios apuntan a que un terremoto registrado previamente provocó un gran deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río, lo que generó que la acumulación de agua desencadenara la crecida.

Autoridades continuaban recopilando información para determinar el alcance definitivo de las pérdidas humanas.

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