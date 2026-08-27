Riada deja al menos 55 muertos y 400 desaparecidos en Nepal

La Junta de Turismo de Nepal informó que entre los desaparecidos hay 341 extranjeros, incluidos dos ciudadanos españoles

Al menos 55 personas murieron y otras 403 permanecen desaparecidas tras una riada repentina que golpeó este miércoles varias localidades de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, informaron las autoridades.

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó el número de víctimas mortales tras el desastre, que afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas.

La Junta de Turismo de Nepal informó que entre los desaparecidos hay 341 extranjeros, incluidos dos ciudadanos españoles.

En esta riada llegó alrededor de las 9:15 horas locales al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó especialmente las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Autoridades desplegaron equipos de emergencia y cuerpos de seguridad para evaluar los daños y localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

Un sismo habría provocado la riada

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló de manera preliminar que un terremoto habría provocado un gran deslizamiento de tierra, que posteriormente bloqueó el cauce del río Bhote Koshi y desencadenó la riada.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de magnitud 4,4 a las 02:52 GMT, con epicentro situado unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

Los equipos de rescate continúan trabajando en la zona para determinar la magnitud de los daños y localizar a las personas que siguen sin ser encontradas.