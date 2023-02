Atropello intencional en Nueva York deja varios heridos

Varias personas resultaron heridas este lunes en Nueva York al ser atropelladas, aparentemente de forma intencionada, por un camión cuyo conductor fue detenido poco después.

'No sabemos los motivos en estos momentos, pero no fue un accidente', dijo a través de Twitter el concejal Justin Brannan, que representa a la zona del sur de Brooklyn donde tuvo lugar el incidente.

Según fuentes policiales citadas por medios locales, hay al menos cuatro heridos y uno de ellos fue trasladado en estado crítico a un hospital cercano.

#Brooklyn: A large-scale police response is underway in New York City after at least four people were run over by a U-Haul van at multiple locations in the Bay Ridge area of Brooklyn. The driver has been taken into custody following a brief police pursuit.pic.twitter.com/cK2lxNXXeD