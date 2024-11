Astronautas estadounidenses votan desde el espacio

Los cuatro astronautas estadounidenses de la Estación Espacial Internacional (EEI), Don Pettit, Nick Hague, Butch Wilmore y Sunita Williams, votan en las elecciones presenciales de EUA de este martes a 400 kilómetros de la superficie terrestre.

En septiembre, Wilmore comunicó en una rueda de prensa desde la EEI que envió su solicitud para la papeleta y recalcó que "es un papel muy importante que todos desempeñamos como ciudadanos, estar incluidos en esas elecciones, y la NASA nos lo pone muy fácil".

"Es un deber como ciudadanos y estamos deseando poder votar desde el espacio, lo cual está muy bien", añadió Williams mientras flotaba en gravedad cero.

It doesn’t matter if you are sitting, standing, or floating - what matters is that you vote! pic.twitter.com/olRTOpIozp

El voto que viaja por el espacio

La NASA permite este voto por correo excepcional a través del Programa de navegación y comunicación espacial (SCaN), de forma que los astronautas cumplen con su deber cívico desde la órbita.

Los astronautas pueden votar en estas elecciones generales, como cualquier otro ciudadano estadounidense, gracias a las papeletas de voto en ausencia o de forma anticipada en coordinación con la oficina del secretario del condado donde viven, según la NASA.

Cuando se completa la papeleta electoral electrónica desde la estación, pasa al Sistema de satélite de seguimiento y retransmisión de datos hasta finalmente llegar a la Tierra, concretamente a las instalaciones de pruebas 'White Sands' de la agencia de Las Cruces, Nuevo México.

It’s important to exercise your right to vote – even in space!



In our latest episode of "Houston We Have a Podcast," we explain how @NASA_Astronauts vote from the @Space_Station: https://t.co/zYPty9Rrkh pic.twitter.com/UDSUOYyN5c