Artemis II inicia su regreso tras histórico sobrevuelo lunar

Los astronautas de la misión Artemis II comenzaron este martes los preparativos para abandonar la órbita de la Luna a bordo de la nave Orión

Los astronautas de la misión Artemis II comenzaron este martes los preparativos para abandonar la órbita de la Luna a bordo de la nave Orión, en el séptimo día de una expedición que marca el regreso del ser humano al entorno lunar tras medio siglo.

La tripulación despertó en la cápsula para alistar el encendido del motor que permitirá ajustar la trayectoria de regreso a la Tierra, donde está previsto que americen el viernes por la noche frente a las costas de California.

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Comunicación con la Tierra

Antes de iniciar la maniobra, los astronautas sostendrán una comunicación con científicos de la NASA para compartir los hallazgos obtenidos durante su histórico sobrevuelo lunar, mientras la experiencia aún está fresca.

Posteriormente, la nave realizará la primera de tres propulsiones necesarias para encaminar el retorno de la misión, tras lo cual la tripulación descansará para afrontar las últimas fases del viaje.

El lunes, los integrantes de Artemis II lograron varios hitos: se convirtieron en la primera misión tripulada en orbitar la Luna en más de 50 años, observaron directamente la cara oculta del satélite y alcanzaron la mayor distancia recorrida por humanos, superando los 400 mil kilómetros desde la Tierra.

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Durante el paso por detrás de la Luna, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen realizaron observaciones directas y capturaron imágenes del lado menos explorado del satélite.

Reconocimiento presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con la tripulación para reconocer su “valentía” y reiterar el compromiso de que la bandera estadounidense volverá a ondear en la superficie lunar.

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La misión Artemis II, con una duración total de 10 días, representa un paso clave en los planes de establecer una presencia sostenida en la Luna y avanzar hacia la exploración humana de Marte.