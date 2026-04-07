Artemis II en silencio tras pasar por la cara oculta de la Luna

La cápsula Orión perderá comunicación con la Tierra en uno de los momentos más críticos y simbólicos de la misión 'Aremis II'

La misión Artemis II vivirá este lunes uno de sus momentos más esperados cuando la cápsula Orión atraviese la cara oculta de la Luna, provocando un apagón total de comunicaciones con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos.

La NASA explicó que este fenómeno se debe a que el satélite bloqueará las señales de radio entre la nave y el centro de control, dejando a la tripulación completamente aislada en el espacio durante ese lapso.

Un momento histórico para la tripulación

A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes serán los primeros seres humanos en observar directamente la cara oculta de la Luna desde la misión Apolo 17.

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El paso por esta zona está previsto para las 18:44 horas del este de Estados Unidos, cuando la nave quede completamente incomunicada durante cerca de 40 minutos, en un fenómeno ya experimentado por astronautas de las misiones Apolo.

¿Por qué existe una cara oculta?

La llamada “cara oculta” de la Luna se debe al fenómeno de la rotación sincrónica, que provoca que el satélite tarde el mismo tiempo en girar sobre su eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra, mostrando siempre el mismo lado hacia nuestro planeta.

Mientras la cara visible presenta grandes planicies volcánicas conocidas como “mares”, la cara oculta está dominada por cráteres y montañas formadas por impactos de meteoritos.

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Durante este trayecto, los astronautas realizarán observaciones directas y capturarán imágenes con los 32 dispositivos instalados en la nave, aprovechando que el ojo humano puede detectar detalles que a veces escapan a la tecnología.

Además, la cápsula Orión alcanzará una distancia de 406,773 kilómetros de la Tierra, superando el récord establecido por Apolo 13, que llegó a 400,171 kilómetros.

Previo al apagón, la tripulación también podrá observar un eclipse solar de aproximadamente 53 minutos, un fenómeno que no será visible desde la Tierra y que añade un elemento adicional de interés científico a la misión.

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