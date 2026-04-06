Astronautas de Artemis II observan la cara oculta de la Luna

Los astronautas de la misión Artemis II revelaron que ya lograron observar por primera vez la cara oculta de la Luna, en un momento histórico

Los astronautas de la misión Artemis II revelaron que ya lograron observar por primera vez la cara oculta de la Luna, un momento histórico en el regreso de la exploración tripulada al entorno lunar tras más de cinco décadas.

Durante una entrevista con la cadena NBC, realizada a una distancia aproximada de 287 mil kilómetros de la Tierra, la más lejana en la historia para este tipo de enlaces, la tripulación compartió sus primeras impresiones desde la nave Orión.

La astronauta Christina Koch describió la experiencia como impactante y difícil de comparar con cualquier otra vista previa del satélite natural.

“Anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular. Hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver”, relató.

Según explicó, la tripulación confirmó su ubicación mediante sistemas de navegación, verificando que se encontraban frente a la cara oculta, una región que nunca es visible desde la Tierra.

"Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro", manifestó.

Artemis II representa la primera misión tripulada que orbitará la Luna desde el programa Apolo, cuya última misión con astronautas en el entorno lunar ocurrió en 1972.

La tripulación está integrada por Koch, el piloto Victor Glover, el especialista canadiense Jeremy Hansen y el comandante Reid Wiseman.

"Sinceramente, es increíble que nosotros, en 1972, estuviéramos aquí arriba, y ahora ver lo difícil que es esto y lo duro que está trabajando el equipo para poder ver la Luna, ver la Tierra y saber que estamos entre esos dos cuerpos celestes. Y puedes verlo cuando miras por la ventana. Es realmente impresionante estar aquí arriba cuando miras la Luna hacia la que te diriges y la ves cada vez más cerca", indicaron.

Además, Koch se convierte en la primera mujer en participar en una misión de este tipo, dentro de una de las tripulaciones más diversas en la historia de la NASA.

El equipo se prepara para realizar el sobrevuelo oficial de la cara oculta de la Luna este lunes, cuando también capturarán imágenes detalladas del terreno lunar con apoyo de más de una veintena de especialistas desde el centro de control en Houston, Texas.

Durante ese tramo, la nave perderá comunicación con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos, debido a la interferencia natural del satélite, una situación prevista dentro de los protocolos de misión.

Una experiencia única en el espacio

Los astronautas expresaron su asombro por la experiencia de encontrarse entre la Tierra y la Luna, destacando la magnitud del momento.

“El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas”, comentó Hansen, al reflexionar sobre el privilegio de formar parte de la misión.

Incluso señalaron que han perdido la noción del tiempo, preguntando durante la entrevista si en la Tierra aún era sábado, lo que refleja el aislamiento y la intensidad del viaje.

La misión tendrá una duración total de diez días. Tras completar el recorrido alrededor de la Luna, la cápsula Orión regresará a la Tierra para amerizar frente a la costa de San Diego el próximo viernes.

La NASA subrayó que Artemis II se construye sobre los logros de la era Apolo, con el objetivo de sentar las bases para futuras misiones que contemplan el regreso humano a la superficie lunar y, eventualmente, la exploración de Marte.