Arrestan a dos hombres por ataque contra ambulancias en Londres

El siniestro, investigado como delito de odio antisemita, destruyó cuatro unidades médicas y causó explosiones en un barrio con alta población judía

La policía británica arrestó a dos hombres este miércoles en relación con un ataque incendiario que destruyó cuatro ambulancias pertenecientes a una organización benéfica judía en Londres, un hecho que las autoridades investigan como un posible delito de odio antisemita.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, los sospechosos fueron detenidos bajo cargos de incendio provocado con intención de poner en peligro la vida, y trasladados a una comisaría de la capital británica para ser interrogados.

El incidente ocurrió durante la madrugada del lunes en el barrio de Golders Green, una zona del norte de Londres con una significativa población judía.

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El fuego consumió por completo las cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola Northwest, dedicada a brindar atención médica de emergencia a la comunidad.

Durante el incendio, las botellas de oxígeno almacenadas en los vehículos explotaron, lo que provocó daños adicionales en la zona. Las detonaciones rompieron ventanas de un edificio residencial cercano, generando alarma entre los habitantes del área.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas, aunque los daños materiales fueron considerables y afectaron directamente la capacidad operativa de la organización.

Temor en la comunidad

El ataque ha generado preocupación entre los residentes de Golders Green, quienes ya enfrentaban un clima de tensión derivado de conflictos en Medio Oriente y un aumento percibido en actos de antisemitismo.

Diversos miembros de la comunidad señalaron que el incidente ha sacudido la sensación de seguridad en la zona, al tratarse de un ataque dirigido contra un servicio esencial que atiende emergencias médicas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y determinar si existen vínculos con otros incidentes similares. Mientras tanto, reforzaron la vigilancia en áreas sensibles y reiteraron su compromiso de combatir los delitos de odio en todas sus formas.