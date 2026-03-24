Incendian ambulancias en Londres en un ataque antisemita

Cuatro ambulancias de una organización benéfica judía fueron incendiadas; la Policía Metropolitana investiga como un posible delito antisemita

Cuatro ambulancias de una organización benéfica judía fueron incendiadas la madrugada del lunes en Londres, en lo que la Policía Metropolitana investiga como un posible delito antisemita.

Aunque el incidente no ha sido clasificado oficialmente como un acto terrorista, agentes antiterroristas han sido asignados a la investigación.

El ataque tuvo lugar en el barrio de Golders Green, conocido por su numerosa población judía. Las ambulancias pertenecían a Hatzola Northwest, una organización de voluntarios que brinda respuesta médica de emergencia.

Las llamas destruyeron los vehículos, con explosiones de cilindros de oxígeno que reventaron ventanas de un bloque de apartamentos contiguo, provocando la evacuación de viviendas cercanas como medida de precaución.

Testigos afirmaron haber visto a tres personas vestidas de negro y con capuchas acercarse a las ambulancias con recipientes antes de que estallaran las llamas.

La policía busca a los sospechosos, pero hasta el momento no se han realizado arrestos.

Investigación sobre posible reivindicación de responsabilidad

Un video publicado en Telegram, supuestamente por un grupo islamista llamado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (el Movimiento Islámico de los Compañeros de lo Justo), mostraba un mapa con la ubicación de las ambulancias y las imágenes de los vehículos en llamas.

Este grupo, vinculado a ataques contra sinagogas en Bélgica y Holanda, ha sido descrito por el gobierno de Israel como fundado recientemente con presuntos lazos con redes proiraníes.

“Establecer la exactitud de esta reivindicación es una prioridad para el equipo investigador”, afirmó el ministro de Seguridad, Dan Jarvis.

El primer ministro Keir Starmer calificó el ataque de “espantoso” y se reunió con líderes de la comunidad judía para discutir la respuesta al incidente.

“El antisemitismo no tiene cabida en nuestra sociedad y es realmente importante que todos nos mantengamos unidos en un momento como este”, declaró Starmer.

El gran rabino Ephraim Mirvis lo describió como un “asalto repugnante” y afirmó que la comunidad judía enfrentaba un patrón creciente de ataques violentos. La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, agregó que “este tipo de actos de violencia, odio e intimidación no tienen cabida en nuestra sociedad”.

Por su parte, Peter Zinkin, político conservador y representante de Golders Green, denunció que el ataque generó “angustia e ira” entre los vecinos y criticó al gobierno por no prevenir que ciertas manifestaciones derivaran en actos antijudíos.

El ataque provocó alarma y miedo en la comunidad judía del Reino Unido. Shomrim, organización de vigilancia vecinal, lo calificó como un “incidente dirigido y profundamente preocupante que afecta a un servicio de emergencia vital”.

El Community Security Trust registró un aumento significativo de incidentes antisemitas en el país tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. En 2025 se reportaron 3,700 incidentes, frente a 1,662 en 2022, incluyendo un ataque con vehículo y cuchillo afuera de una sinagoga en Manchester que dejó dos muertos.

Mark Reisner, testigo del incendio en Golders Green, describió las explosiones como “muy fuertes, como que las sentías atravesarte las entrañas” y afirmó que el incidente dejó a la comunidad en estado de “confusión y shock”.