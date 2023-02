¡Ahora en Canadá! Derriba otro objeto aéreo desconocido

Canadá derribó un pequeño objeto 'cilíndrico' que sobrevolaba el noroeste del país a unos 12,000 metros de altura porque representaba una amenaza para la aviación civil, declaró este sábado la ministra de Defensa canadiense, Anita Anand.

Anand declaró durante una rueda de prensa que el objeto fue derribado por aviones de combate a las 15.41 hora de Ottawa (20.41 GMT) en la zona central del territorio de Yukon, en el noroeste de Canadá, y a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

La ministra de Defensa añadió que no quería especular sobre el origen del objeto a preguntas de si era de origen chino.

Anand también señaló que el objeto parecía ser similar, aunque de menores dimensiones, al globo chino que Estados Unidos derribó el pasado 4 de febrero frente a las costas de Carolina del Norte tras sobrevolar gran parte del país.

Aunque el objeto fue detectado horas antes de su derribo, la falta de luz diurna para identificarlo visualmente hizo que las autoridades canadienses esperasen antes de dar la orden para su neutralización.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó en un comunicado que decidió junto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, proceder al derribo.

Trudeau también reveló que el objeto había sido seguido por las autoridades militares norteamericanas durante las pasadas 24 horas.

I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America.