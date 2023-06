Afirma que su esposo de trapo le es infiel y lo castra

En un descabellado caso, una mujer casada con un muñeco de trapo relató que este le fue infiel y decidió arrancarle el pene para que ninguna mujer lo desee

Por: Patricia Agüero

Junio 08, 2023, 17:54

Este año se dio a conocer el perturbador caso de un joven que creó a su propia familia de trapo causando conmoción en redes sociales.

Se trata de Cristian Montenegro, un hombre de 27 años de edad originario de Bogotá, Colombia quien decepcionado del amor con personas reales, decidió crear a su propia 'novia' de ¡trapo!

Pero, este no es el único caso escabroso, pues una mujer también tiene a su propio novio de trapo, sin embargo, acaba de descubrir que le fue 'infiel' y le 'arrancó' el pene.

Y por más descabellada que suena esta historia es muy real. Se trata de Meirivone Rocha Moraes, una mujer de 37 años originaria de Brasil.

A través de su cuenta de TikTok: @meirivone_santinha, la mujer comparte la 'relación' que mantiene con su esposo de trapo llamado 'Marcelo', incluso tienen un hijo juntos.

Sin embargo, la mujer contó a sus seguidores que descubrió que su esposo le fue infiel por lo que decidió 'castigarlo'.

'Me enteré cuando mi amigo me envió un mensaje una noche diciendo que me estaba engañando. Así que esa noche, me puse muy mal y lo hice dormir en el sofá', explicó Rocha al medio británico Daily Mail.

La mujer detalló que le preguntó a su esposo quién era la otra mujer con quien le había sido infiel, pero no le contestó.

Y agregó que como castigo final decidió quitarle el pene consolador que tenía adaptado a Marcelo en su cuerpo de trapo para que no exista posibilidad de que otra mujer lo desee.

Meirivone reconoce que tiene miedo que otras mujeres toquen a Marcelo, por lo que deja el 'pene de su esposo' en un cajón de ropa interior cuando sale a bares.

Los usuarios que reaccionan a sus videos lo hacen con humor, pero otros más señalan la importancia de 'cuidar nuestra salud mental'