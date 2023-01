Aerolínea pierde los 4 perritos de pasajero y 'enloquece'

El pasajero estalló en lágrimas y desesperación al enterarse que la aerolínea había perdido a sus cuatro perritos, pero esta historia tiene un final feliz

Por: Patricia Agüero

Enero 25, 2023, 16:00

Anteriormente hemos hablado de la importancia de las mascotas para algunas personas, mismas que son vistas como un integrante más de la familia.



Por ello es que perder a una mascota puede resultar doloroso, ahora imagínate perder a tus cuatro perritos y creer que no los volverías a ver.



La siguiente historia se viralizó en redes sociales por la reacción de un hombre al enterarse de que la aerolínea en donde viajaba con sus mascotas a bordo presuntamente los había perdido.



Los hechos se registraron cuando el hombre viajaba a Suiza, pero el avión hizo escala en Estambul, Turquía.



Cuando el hombre le preguntó a los empleados de la aerolínea si podía ver a sus perros y estos se lo negaron, lo que provocó su reacción.



El hombre pregunta a los empleados gritando en dónde estaban sus perros.



Te puede interesar: Adopta a cerdita y luego se la come; caso genera indignación



'Esta es mi vida, mis niños, mis niños, quiero ver a mis perritos', grita el hombre a los empleados.



Después camina alrededor del aeropuerto saltando y diciendo a otros pasajeros 'mis perritos, mis perritos', al tiempo que vuelve a preguntar por sus cuatro perros. Finalmente el hombre se tira al piso y comienza a llorar por no ver a sus perros, creyendo que la aerolínea los habían perdido.



Si bien es comprensible que quisiera revisar a sus perros durante la escala, por seguridad las aerolíneas no permiten que las personas vean su equipaje una vez que lo revisaron.



Algunas personas que reaccionaron al video señalaron que llevar a los perros como 'equipaje' no siempre es la mejor idea, ya que almacenan a las mascotas en el área de equipaje donde hace mucho frío.



Afortunadamente esta historia tuvo un final feliz, de acuerdo con el relato del hombre, fue 'gracias a Dios y a la Policía' que logró recuperar a sus mascotas.

El hombre señaló que no sabía que lo estaban grabando y que se había hecho viral, pero aprovechó la ocasión para demostrar el trato que las aerolíneas le dan a las mascotas.

'Podemos ver claramente el despropósito y el descuido que le hicieron a mis hijos, nuestras mascotas de 04 patas no merecen este trato, no pueden ser tratadas como maletas u objetos', denunció el hombre.

Agregó que su reacción en el aeropuerto se debió a que fue 'tomado por una fuerza sobrenatural'

En una fotografía el hombre posa a un lado de sus mascotas, todos llegaron a su destino a salvo y juntos.



'Intentaron separarnos, fue una situación muy triste, me desesperé de imaginar perderte. Yo no sabía qué hacer, fue desesperante. Pero al final gracias a Dios conseguí verlos de vuelta', relató el hombre en un video que compartió en redes donde se ve conviviendo con sus perros.