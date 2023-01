Acusado de matar a cuatro estudiantes es enviado a Idaho

El pasado 13 de noviembre, las autoridades respondiendo a una llamada de alerta, encontraron los cuerpos de cuatro jóvenes asesinados a puñaladas

Por: Redacción

Enero 04, 2023, 10:52

El acusado de haber matado a cuatro estudiantes universitarios en el estado de Idaho (EUA) el pasado noviembre, Bryan Kohberger, aceptó ayer martes ser trasladado a ese territorio desde Pensilvania, estado donde fue arrestado la semana pasada.



El abogado de Kohberger ya había anunciado su decisión de no luchar contra la petición de extradición de las autoridades de Idaho y calificó la vista de hoy (ayer) como un 'formalismo'.



Según informan medios estadounidenses como las cadenas CNN o ABC, el sospechoso fue identificado por la policía a través de un análisis de ADN utilizando bases de datos públicas.



Aún no se ha recuperado el arma del crimen, que las autoridades creen que fue un cuchillo de filo fijo, pero sí el automóvil que llevó a los investigadores a buscar a Kohberger a casa de sus padres en Pensilvania, y que había sido visto en la escena del crimen.



De momento, la Policía no ha ofrecido un posible motivo del crimen, ya que la investigación está sellada hasta que el sospechoso comparezca ante un juzgado de Idaho.



El cuádruple asesinato conmocionó a la pequeña localidad estadounidense de Moscow (Idaho), en la que muchos estudiantes residen en el campus de la Universidad del estado.



El pasado 13 de noviembre, las autoridades locales, respondiendo a una llamada de alerta, encontraron los cuerpos de cuatro jóvenes (tres mujeres y un hombre) asesinados a puñaladas en sus camas.



La Policía de Moscow avisó de que la investigación sería larga, y en total se asignaron al caso a más de 100 agentes, entre uniformados locales, estatales y del FBI.