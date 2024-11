Zendaya y Anne Hathaway en nuevo filme de Christopher Nolan

Las actrices Zendaya y Anne Hathaway se han incorporado al elenco de la próxima película dirigida por Christopher Nolan, que comenzará su rodaje a principios de 2025, según ha informado el portal Deadline.

Ambas intérpretes compartirán pantalla con figuras como Matt Damon y Tom Holland en este ambicioso proyecto de Universal Pictures, que tiene previsto su estreno el 17 de julio de 2026.

Aunque los detalles del argumento se mantienen en absoluto secreto, este será un filme muy esperado, dada la fama y el prestigio de Nolan, conocido por sus tramas complejas y visualmente impresionantes.

Para Zendaya, será su primera colaboración con el director británico, mientras que Hathaway, que ya ha trabajado con Nolan en "The Dark Knight Rises" (2012) y "Interstellar" (2014), repite por tercera vez.

Ambas actrices atraviesan un momento de gran éxito en sus carreras.

Zendaya comenzó el 2024 con el estreno de "Dune: Part Two", que ha superado los 700 millones de dólares en taquilla global, y continuó con "Challengers", un drama deportivo.

Por su parte, Hathaway ha destacado este año con sus participaciones en "Mother's Instinct" y "The Idea of You", consolidándose como una de las actrices más versátiles de Hollywood.

Christopher Nolan, reconocido por su estilo único de narración, sigue siendo uno de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo, con éxitos como "Inception" (2010), "Dunkirk" (2017) y la trilogía de "Batman".

