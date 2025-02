¡Confirmado! La Rosalía actuará en la serie 'Euphoria'

Tras meses de espera, HBO anunció el elenco oficial para la tercera temporada, este año marcó el inicio de la producción de la aclamada serie protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney. Sin embargo no se ha confirmado la fecha de estreno.

La noticia se difundió mediante las redes sociales de la serie, en la que se anunció a los actores que regresarán para esta nueva entrega, además de celebridades invitadas, en las que destacan la española, además del ex jugador de la NFL, Marshawn Lynch.

NEW CAST: GRAMMY Award winner ROSALÍA; Super Bowl Champion Marshawn Lynch (Love Hurts, Bottoms, Thursday Night Football); SAG Awards nominee Darrell Britt-Gibson (She Taught Love, Judas and The Black Messiah, Barry); NAACP Image Award winner Kadeem Hardison (Criminal, The Chi, A…