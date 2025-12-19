Yolanda Andrade está estable de salud tras ingreso a hospital

Después de ser hospitalizada por una recaída de su padecimiento, la conductora de televisión fue dada de alta el día de hoy tras confirmarlo en redes sociales

La presentadora de televisión desde hace más de dos años fue diagnosticada con Aneurisma Cerebral, enfermedad que con el paso del tiempo desarrolló Fotofobia, a través de estas 2 enfermedades, la actriz se ha presentado en diversas ocasiones hospitalizada y que incluso ella misma ha declarado estar cerca de la muerte.

En marzo del presente año diversos medios habían confirmado la muerte de la conductora; sin embargo, ante la gran cantidad de rumores sobre su fallecimiento, llego a oídos de la productora del programa Montse & Joe Ruth Rocha, quien desmintió en su totalidad, mencionando que acababa de tener una llamada con ella misma y que se encontraba bien de salud.

¿Qué es el Aneurisma Cerebral?

El aneurisma cerebral es una afección médica que se presenta cuando una arteria del cerebro desarrolla una dilatación anormal debido al debilitamiento de su pared. Esta alteración puede pasar desapercibida durante años, ya que en muchos casos no provoca síntomas.



Sin embargo; el principal riesgo ocurre cuando el aneurisma se rompe, lo que puede generar una hemorragia cerebral repentina y grave, considerada una emergencia médica. Entre los síntomas más comunes se encuentran un dolor de cabeza intenso y súbito, náuseas, vómitos, rigidez en el cuello, alteraciones visuales y pérdida de la conciencia.



Especialistas señalan que factores como la hipertensión arterial, el tabaquismo, los antecedentes familiares y el consumo excesivo de alcohol aumentan el riesgo de desarrollar un aneurisma cerebral. El diagnóstico suele realizarse mediante estudios de imagen, como tomografía o resonancia magnética.

¿Qué es la Fotofobia?

La fotofobia es una sensibilidad anormal a la luz, en la que la iluminación natural o artificial provoca molestia, dolor ocular o cefalea. No es una enfermedad por sí misma, sino un síntoma asociado a distintas condiciones médicas.



Puede presentarse en casos de migraña, infecciones oculares, inflamación del ojo, lesiones en la córnea, problemas neurológicos o tras una exposición prolongada a pantallas. También puede aparecer junto con otros síntomas como lagrimeo, visión borrosa o enrojecimiento de los ojos.



La fotofobia suele aliviarse al reducir la intensidad de la luz, usar lentes oscuros y tratar la causa que la origina. Cuando es persistente o se presenta de forma repentina, se recomienda acudir a valoración médica para descartar afecciones más graves.

Es por esta razón por el cual la conductora de televisión se le ha visto últimamente con lentes de sol en las ocasiones donde ha sido captada por los medios de comunicación.

Yolanda tranquiliza a sus fans

A través de su cuenta de Instagram, Andrade mencionó que se encuentra en estado de recuperación y ya se encuentra en su hogar.

En este mismo mensaje aprovechó para desear una feliz Navidad y un feliz año 2026 para sus seguidores que siempre se encuentran al pendiente con el estado de salud de la actriz.