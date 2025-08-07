Yolanda Andrade enfrenta dos diagnósticos sin cura

La conductora reveló que enfrenta dos diagnósticos incurables, entre ellos un aneurisma cerebral. Pese al pronóstico, muestra mejorías y agradeció el apoyo

En una charla abierta y sin filtros con la prensa, Yolanda Andrade habló con franqueza sobre el delicado estado de salud que atraviesa, marcado por dos diagnósticos médicos incurables que han transformado su vida en los últimos meses.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, confesó la conductora.

Uno de esos diagnósticos ya fue confirmado públicamente: un aneurisma cerebral, una condición irreversible que ha puesto en jaque su movilidad y habla.

“Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, explicó ante los medios.

A pesar del sombrío panorama, Yolanda también reconoció algunas mejorías temporales. Recordó que durante una estancia en Tulum logró desplazarse con mayor facilidad: “Me sentía mejor allá, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto. Pero voy mejorando muy bien”, aseguró.

Respecto al segundo diagnóstico, la también actriz se mostró más reservada, aunque desde hace tiempo circula la versión de que podría tratarse de esclerosis múltiple.

Fue el productor Enrique Gou quien, en declaraciones previas, reveló una conversación privada que sostuvo con ella antes de su viaje a la Clínica Mayo, en Estados Unidos.

“Me dijo que le habían detectado, creo, esclerosis múltiple, y que iba por eso”, comentó Gou.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa crónica, sin cura, que afecta el sistema nervioso central. Daña la mielina, el recubrimiento de las fibras nerviosas, lo que interfiere en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Entre los síntomas destacan la fatiga, pérdida de equilibrio, debilidad muscular, alteraciones cognitivas y problemas de visión.

Aunque no tiene cura, existen tratamientos que permiten ralentizar el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida.

A lo largo de su recuperación, Yolanda ha recibido muestras de cariño que la han conmovido profundamente.

“Hay gente que me abraza, que reza por mí, y yo ni sabía que me conocía. Amigos que no veía desde hace años aparecieron justo cuando más los necesitaba”, expresó emocionada.