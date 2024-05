¿Vuelve Oasis? El grupo publica extraño video en sus redes

Luego de que el grupo británico Oasis anunciaran su desintegración en 2009, no han vuelto a tocar juntos.

Los hermanos Gallagher se habrían separado debido a serios problemas personales, marcando el final de una era para una de las bandas más icónicas de la música británica contemporánea.

Sin embargo, pareciera que hay nuevas esperanzas para los fanáticos de un posible reencuentro de la banda.

Esto luego de que en los últimos dos días, las cuentas oficiales de Oasis han publicado videos en redes sociales que han generado especulaciones sobre una posible reunión.

El lunes 20 de mayo, la banda compartió un primer video que muestra una casa al lado de un lago, tomada con un dron desde las alturas, y que lo envuelve un halo de misterio.

Esa casa se trata de los Sawmills Studios, donde grabaron su álbum debut.

Hoy martes publicaron otro video en sus historias de pocos segundos en el que se puede ver solo el logo de Oasis en un fondo y una voz que dice: "It's called Definitely Maybe" ("Se llama Definitivamente Tal vez").

Esto hace referencia a su primer disco titulado "Definitely Maybe", lanzado en 1994. Diversas especulaciones señalaron que podría tratarse del lanzamiento de una remasterización del exitoso álbum.

Otros fanáticos recordaron que Liam Gallagher dijo que si el Manchester City ganaba la Premier League, Oasis volvería. Y justamente, el fin pasado ganaron.

En 2023, Liam Gallagher ya había anunciado planes para celebrar el 20 aniversario de "Definitely Maybe". Con o sin su hermano Noel, Liam, junto a su nueva banda y Paul "Bonehead" Arthurs, planea interpretar el álbum completo este verano.

