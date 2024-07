Venden el bikini dorado de la Princesa Leia en 'Star Wars'

El bikini dorado de la Princesa Leia, usado por Carrie Fisher en "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" se vendió por 175 mil dólares en una subasta

El icónico bikini dorado de la Princesa Leia, usado por Carrie Fisher en "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983), se vendió por 175,000 dólares en una subasta organizada por Heritage Auctions.

Este conjunto, conocido como el “Esclava Leia”, fue adquirido por un comprador anónimo tras una puja que comenzó en 34,000 dólares y se extendió por dos días.

El traje, realizado en resina y uretano, fue inspirado por el pintor Frank Frazetta y diseñado por Nilo Rodis-Jamero, con escultura de Richard Miller.

La misma subasta también incluyó el modelo de la nave Y-wing de "Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977), que se vendió por 1.5 millones de dólares, convirtiéndose en el artículo más caro de la venta y el tercer accesorio de "Star Wars" más caro subastado hasta la fecha.

La subasta, que terminó el viernes, recaudó un total de 5.9 millones de dólares.

Entre otros artículos destacados, se vendieron una varita de utilería de "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" por casi 94,000 dólares y el martillo de Chris Hemsworth de "Thor: The Dark World" por 81,250 dólares.

