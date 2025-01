Última temporada de 'You' se estrena en Netflix el 24 de abril

La esperada quinta y última temporada de la serie 'You', protagonizada por Penn Badgley ('Gossip Girl'), se estrenará el próximo 24 de abril, anunció este jueves la plataforma Netflix.

En esta última entrega "Joe Goldberg regresa a Nueva York para disfrutar de su feliz para siempre hasta que su vida perfecta se ve amenazada por los fantasmas de su pasado y sus propios deseos oscuros", indicó Netflix en un comunicado.

