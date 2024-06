¿Traición? El polémico mensaje de la nueva amiga de Nodal

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado rodeada de controversia y cuestionamientos. Su romance se oficializó poco después de que Nodal terminara su relación con Cazzu, la madre de su hija Inti.

Recientemente, surgieron rumores de que Christian Nodal podría estar interesado en una argentina como su próxima pareja. A través de redes sociales, se filtraron pruebas que parecen revelar su modus operandi para conquistar corazones.

Antes de ser novios, Ángela y Christian se autodenominaban "mejores amigos". Sin embargo, ahora que la joven cantante de 20 años es oficialmente su novia, ese título quedó vacante. Y ahora llamó la atención que Nodal públicamente llamara "mejor amigo" a Paula Machado, una guapa mujer estilista.

El descubrimiento de esta nueva amistad ocurrió durante el reciente viaje de Nodal a París. Paula dejó un comentario en una de sus publicaciones, y la respuesta del cantante fue un emoji de corazón rojo con fuego.

Además, varios internautas notaron que Nodal sigue activamente el perfil de Paula en Instagram, mostrando interés en sus fotos más reveladoras.

Paula Machado no se quedó callada y aclaró los rumores que la vinculan sentimentalmente con Christian Nodal. En su perfil de Instagram, respondió contundentemente: "No sé qué hablan ustedes, soy amiga y estilista, pero ok".

Los fans recordaron los comentarios de amistad que Ángela solía dejar en las redes de Nodal y Cazzu. Además, al observar las fotos compartidas por Paula Machado, algunos notaron un cierto parecido con Mon Laferte, cantante que, por cierto, es el "crush" de Christian Nodal.

A pesar de las críticas y cuestionamientos, la pareja sigue demostrando su amor sin tapujos. Caminan de la mano por diferentes partes del mundo y comparten momentos sobre el escenario. El enfoque parece estar en Ángela Aguilar, aunque el misterio alrededor de las amistades y los rumores sigue intrigando a los seguidores.

