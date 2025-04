Claves principales de 'Black Mirror' ante su nueva temporada

La séptima temporada de la serie británica "Black Mirror", creada por Charlie Brooker, llega a Netflix el 10 de abril y sus seguidores verán cómo los personajes son sometidos a tecnología que altera su estructura neuronal, juegan a videojuegos o trabajan con inteligencia artificial (IA).

"Black Mirror" ha conseguido posicionarse a lo largo de los años como una auténtica referencia tanto en la ciencia ficción como en el panorama televisivo en general.

