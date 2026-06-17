Tom Holland confirma su boda con Zendaya tras meses de rumores

Holland respondió con naturalidad a las preguntas relacionadas con las imágenes generadas por inteligencia artificial que circularon en redes sociales

Tras meses de especulaciones, Tom Holland confirmó que contrajo matrimonio con Zendaya, aunque prefirió mantener en privado los detalles de la ceremonia.

La revelación ocurrió durante una entrevista en la alfombra roja del estreno de "Spider-Man: Brand New Day, en Madrid, en donde el actor británico respondió con naturalidad a las preguntas relacionadas con las imágenes generadas por inteligencia artificial que circularon en redes sociales y que mostraban una supuesta boda entre ambos.

Al ser cuestionado sobre si tuvo que aclarar la situación con sus familiares, Holland respondió: “No, porque estaban todos allí”, una frase que fue interpretada como la confirmación de que la boda efectivamente ya se celebró.

Cuando el entrevistador señaló que desconocía que el enlace ya había ocurrido, el actor puso fin al tema con una respuesta tajante: “Eso es todo lo que van a saber al respecto”.

Meses de rumores sobre la pareja

Las versiones sobre un posible matrimonio entre las estrellas de Spider-Man comenzaron a tomar fuerza a principios de año, cuando Law Roach, estilista de Zendaya, aseguró públicamente que la boda ya se había realizado.

Lee aquí la nota completa: Zendaya y Tom Holland se casan en secreto, confirma estilista

La declaración provocó una ola de comentarios en redes sociales y la difusión de fotografías falsas creadas con inteligencia artificial que mostraban a la actriz vestida de novia.

Durante la promoción de uno de sus proyectos cinematográficos, Zendaya aclaró que dichas imágenes no eran reales y relató que incluso algunas personas cercanas a ella llegaron a creer que se trataba de fotografías auténticas.

“Encontré a mi alma gemela”

Aunque evitó profundizar sobre su vida matrimonial, Holland sí habló ampliamente sobre la relación que mantiene con la actriz.

El intérprete destacó que ambos comparten experiencias únicas debido a la exposición pública que implica su profesión y aseguró que esa comprensión mutua ha fortalecido su vínculo.

“Encontré a mi alma gemela. Es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella. Nunca me he sentido tan apoyado y seguro”, expresó.

Holland y Zendaya han compartido créditos en varias producciones de la franquicia Spider-Man y volverán a aparecer juntos en “Spider-Man: Brand New Day”, cuyo estreno está previsto para finales de julio.

and we’re only one day into the press tour pic.twitter.com/gtdlFUeP6j — francesca ✶࿐ (@hllandayalali) June 15, 2026

La pareja también forma parte del elenco de “La Odisea”, la nueva producción dirigida por Christopher Nolan.

Durante la promoción de la nueva cinta del superhéroe, ambos coincidieron en que la historia explora una etapa más madura de Peter Parker y MJ, personajes que enfrentan decisiones que marcarán el rumbo de sus vidas adultas.