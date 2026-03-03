Zendaya y Tom Holland se casan en secreto, confirma estilista

De acuerdo con lo afirmado por el estilista de la actriz, Law Roach, durante su paso por la alfombra roja de los premios del sindicato de actores de Hollywood

Los intérpretes Zendaya y Tom Holland se han dado el “sí, quiero”, de acuerdo con lo afirmado por el estilista de la actriz, Law Roach, durante su paso por la alfombra roja de los premios del sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

"La boda ya ocurrió, te la perdiste", aseguró el asesor de imagen y amigo cercano de la artista, tal y como puede apreciarse en un vídeo difundido en Instagram por el medio Acces Hollywood, que cuenta con dos millones de seguidores en la plataforma.

Tras esa declaración, el reportero le preguntó directamente si hablaba en serio, a lo que Roach contestó sin rodeos: "es completamente cierto"

El breve clip suma ya 6.2 millones de visualizaciones.

La confirmación y su repercusión en medios

La información no tardó en replicarse en publicaciones especializadas en entretenimiento y prensa del corazón como People, Variety y The Hollywood Reporter.

La alianza profesional entre Law Roach y Zendaya es considerada una de las más firmes del sector. Colaboran desde la etapa en la que la actriz trabajaba para Disney, y el trabajo del estilista ha impulsado su presencia habitual en las listas de las mejor vestidas. Roach también se encarga de la imagen de Celine Dion.

Rumores de compromiso desde 2025

Las especulaciones sobre un posible compromiso entre Holland y Zendaya se intensificaron durante la gala de los Globos de Oro de 2025, cuando la actriz fue captada luciendo un anillo con diamante en el dedo anular de la mano izquierda.

Meses después, en septiembre de ese mismo año, el actor se refirió públicamente a Zendaya como su prometida durante un acto.

Una relación discreta desde sus inicios

La pareja, que siempre ha procurado mantener su vida privada lejos de los focos, se conoció en 2016 durante el rodaje de la película Spider-Man: Homecoming. En julio de 2017, una fuente confirmó a People que ambos mantenían una relación sentimental.

“Empezaron a verse mientras rodaban ‘Spider-Man’ —explicó la fuente—. Han sido muy cuidadosos en mantenerlo en privado y fuera del ojo público, pero se han ido de vacaciones juntos e intentan pasar el mayor tiempo posible juntos”.

“Ambos son muy ambiciosos y se desafían mutuamente, pero, lo más importante, se hacen reír a carcajadas. Parecen tener un sentido del humor muy similar y les encanta bromear juntos. Bromean mucho”, señaló otra fuente a People.

Las primeras fotografías de ambos como pareja no llegaron hasta 2021, cuando la protagonista de Euphoria y el actor de Avengers: Endgame (‘Vengadores: Endgame’) fueron vistos besándose dentro de un coche.