Taxista asegura que Adriana Fonseca mintió y revela video

Esta semana, la actriz Adriana Fonseca alarmó a sus seguidores al hacer una tranmisión en vivo en donde expresó que temía por su seguridad al viajar en un taxi por aplicación en la Ciudad de México.

Según relató, el conductor la venía molestando y ofendiéndola, además de que le pedía que se bajara, pero refirió que no lo podía hacer porque se encontraba en el segundo piso del periférico.

El video de la actriz rápidamente se viralizó, por lo que el conductor identificado como Gerardo Deveze, subió también un video de lo que grabó en ese momento.

En las imágenes se puede escuchar que el conductor acusa a la actriz de estarlo ofendiendo y le pidió que se bajara, pero la actriz se negó, mientras se escucha que la actriz lo llama 'loco'.

"Para que tengan cuidado, cuando anden de Uber, siempre que les salga un pasajero así, grabenlos en corto para que no abusen de ustedes, somos trabajadores, no estaremos sindicalizados, pero somos trabajadores también", dice el hombre en el video.

Gerardo admitió que hizo una vuelta indebida y presuntamente este fue el motivo que generó el conflicto. Sin embargo, recriminó a la actriz que por haber llamado a la Policía lo podía meter a él en un problema.

"Yo tengo derecho a enojarme, me estás metiendo en un problema. Tú sabes que los conductores de Uber vivimos al día, ¿tú sabes lo que me generas si me suspenden?", cuestionó el conductor a la actriz.

El conductor utilizó sus redes sociales para pedirle una disculpa a la actriz y pidió que no se amenace a su familia.

"Por favor pido que a mi familia a mí y a mi persona no se le acose diciendo falsedades como que se le amenazó a Adriana Fonseca porque en el video se ve que no se le amenaza en ningún momento y no me interesa, soy una persona de paz. ella piso mis interiores y se enojo. Paz.

