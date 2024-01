Adriana Fonseca vive pesadilla en taxi; transmite llorando

La actriz Adriana Fonseca vivió momentos de terror cuando abordó un taxi por aplicación y presuntamente tuvo un altercado con el conductor, sin que esta pudiera bajarse a mitad de la calle en la Ciudad de México.

El temor de que algo le pudiera pasar llevó a la actriz a transmitir en vivo durante el viaje.

Según explicó la actriz, en ese momento transitaba por el segundo piso del Periférico, a la altura de Viaducto, en la Ciudad de México.

En un dramático video en donde la actriz se ve afectada y llorando por la situación, explica que el conductor le venía gritando y que casi chocaba.

"Vengo con un señor que está loco, es un loco el señor. Me viene gritando, casi chocando, cuando le dije que le bajara me dijo que bajara mi pie de un lugar que trae el carro asqueroso, lleno de vasos, me viene gritando", dijo la actriz a una persona con la que hablaba por celular.

Mientras tanto, el chofer también hablaba por teléfono y le respondía a la actriz al mismo tiempo: "Ah, mi coche está asqueroso. OK. Racismo", dijo el chofer. "Dice que soy racist"”, añadió Fonseca al teléfono.

El hombre, del que nunca se mostró su rostro, dio su nombre a una persona y señaló que era conductor de Uber.

"Yo soy buena persona y tú eres una clasista y racista. Al perrito no se le ha hecho nada, está hermoso, déjamelo si quieres, tú eres la desagradable. Pobre perrito. Qué desagradable persona, me viene pisando todo y haciendo lo que quiere", dice el conductor.

Fonseca también dijo que no se podía bajar en el segundo piso porque iba acompañada de su perrito, y de un "montón de cosas" más.

La transmisión terminó, dejando a los seguidores de la actriz muy preocupados por su seguridad, ya que en una parte del video se puede escuchar que el conductor le dice a la persona al teléfono que le ayude con una 'persona', lo que sin duda preocupó a la actriz.

Horas más tarde, Adriana Fonseca, compartió en sus historias que se encontraba bien, pero no dio más detalles del altercado con el conductor. Y confirmó que lo denunció con la empresa de taxi por aplicación.

"Hola chicos, pues nada más reportándome, afortunadamente ya todo está bien. Agradezco a mis amigos por el apoyo. Hice ese En vivo por miedo, por temor a que algo me pasara, por este conductor que ya vieron. Se queda archivado este video. Yo le mando luz, bendiciones a este señor".

"No quiero más rollos, realmente es triste que vivamos mucha violencia, mucha agresión, le dije que se murió anoche un tío mío y se burlaba y me gritaba", expresó la famosa.

Agregó que fue "el momento más desagradable" de su vida.

