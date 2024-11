Streamer insulta al Mencho y desaparece en Estados Unidos

El streamer estadounidense, "Cheesur", conocido por sus emisiones en la plataforma Kick, fue reportado como desaparecido horas después que publicó un twitt donde insultaba a El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

"Que se j*dan los cárteles mexicanos, que se j*oda El Mencho. Vengan a Jacksonville, Florida". Este fue el último mensaje del influencer, quien incluso eliminó el post de su cuenta de X, pero continúa sin dar señas de vida.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, con muchas personas tachando de irresponsable esta acción y otros más de temeraria, pues es conocido que aquellos que hablan mal del crimen organizado en público terminan siendo atacadas por el narco.

Uno de los casos más conocidos al respecto es el del asesinato del "Pirata de Culiacán", quien también atacó al "Mencho" públicamente y al poco tiempo fue hallado sin vida.

Kick streamer 'Cheesur' went missing this morning after he dissed the Mexican cartels last night 😳



Hopefully everything is ok and he is found by police soon ❤️🕊️ pic.twitter.com/jHIJP4rFs7