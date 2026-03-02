Otorgan SAG póstumo a Catherine O'Hara por 'The Studio'

Durante la ceremonia de los Actors Awards rindieron homenaje a la carrera de la intérprete canadiense, reconocida durante décadas por su trabajo

La actriz canadiense Catherine O'Hara fue reconocida con un premio póstumo a mejor actriz en una serie de comedia otorgado por el sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, gracias a su participación en la serie The Studio. El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia de los Actors Awards, donde colegas y asistentes dedicaron una ovación en honor a su trayectoria.

O'Hara falleció el pasado 30 de enero a los 71 años. El galardón reconoce su interpretación en la producción de Apple TV+, en la que dio vida al personaje de Patty Leigh, una exdirectiva de estudio que asesora al protagonista en la industria cinematográfica. Su desempeño en la comedia televisiva fue destacado por sus compañeros actores, quienes votan directamente en estos premios.

Reconocimiento póstumo a Catherine O'Hara en premios SAG-AFTRA

Durante la ceremonia, el actor y productor Seth Rogen, coprotagonista de la serie, recibió el galardón en nombre de la actriz. En su discurso recordó el respeto que O'Hara sentía por sus colegas dentro del gremio.

O'Hara "se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes sé que respetaba muchísimo, era una gran admiradora de todos".

Las palabras del actor provocaron una fuerte ovación entre los asistentes, quienes rindieron homenaje a la carrera de la intérprete canadiense, reconocida durante décadas por su trabajo en cine y televisión.

Anécdotas del rodaje de The Studio

Rogen también compartió una anécdota sobre la dedicación de la actriz durante el rodaje de la serie. Según explicó, O'Hara mantenía una participación constante en la construcción de las escenas y buscaba mejorar los diálogos antes de cada jornada de grabación.

"Prácticamente todas las noches, antes de su día de rodaje en la serie, nos enviaba un correo electrónico a Evan (Goldberg, director de la serie) y a mí diciendo: 'Hola, espero que consideren lo siguiente'. Y luego había una versión completamente reescrita de la escena en la que aparecía".

El actor destacó que la intérprete tenía un compromiso constante con su trabajo y que buscaba aportar nuevas ideas al proyecto.

Causa de muerte de la actriz canadiense

De acuerdo con un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por la revista People, la actriz murió tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base.

Su fallecimiento generó reacciones dentro de la industria del entretenimiento, donde colegas y seguidores recordaron su trayectoria en producciones de cine y televisión.

Trayectoria de Catherine O'Hara en cine y televisión

Catherine O'Hara nació en Toronto en 1954 y comenzó su carrera en televisión con la serie de comedia SCTV Network, producción que le otorgó su primer premio Emmy. Con el paso de los años se consolidó como una actriz reconocida por su capacidad para la improvisación en papeles de comedia.

En cine participó en producciones como After Hours, dirigida por Martin Scorsese, y Beetlejuice, del director Tim Burton. Uno de sus papeles más recordados fue el de Kate McCallister, madre de Kevin en la película navideña Home Alone, donde compartió pantalla con Macaulay Culkin.

En los últimos años también participó en series reconocidas como The Last of Us y posteriormente en The Studio, producción que le valió el reconocimiento póstumo del sindicato de actores.

Los premios SAG como indicador de la temporada de galardones

Los premios otorgados por SAG-AFTRA, conocidos anteriormente como SAG Awards y ahora llamados Actors Awards, forman parte del calendario anual de reconocimientos de la industria audiovisual.

Estos galardones son considerados un indicador dentro de la temporada de premios en Hollywood, ya que reflejan la opinión del propio gremio de actores sobre las interpretaciones más destacadas del cine y la televisión.