¡Se acabó el amor! Claudia Martín y Hugo Catalán se separan

La reconocida actriz Claudia Martín y su pareja, el actor Hugo Catalán, han anunciado su separación tras dos años y medio de noviazgo. La noticia fue compartida por la propia Claudia a través de un comunicado en sus historias de Instagram, donde explicó que la ruptura se produjo en buenos términos.

"Quiero compartirles que Hugo y yo no estamos juntos desde hace un tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre", escribió la actriz, agradeciendo el apoyo de sus seguidores durante este difícil momento. “Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos. Bendiciones para todos”, finalizó.

Por su parte, Hugo Catalán replicó el mensaje de Claudia en sus propias historias de Instagram, pero con la canción “Fluye” de la banda mexicana Reyno.

Este tema tiene una letra que deja ver lo que puso haber ocurrido entre ambos: “Empezamos a sentirnos diferentes, sin querer, y no lo quise ver, por terco // Empezamos a sentirnos mal y yo no sé porque no lo quiero entender, no importa”.

La relación de Claudia Martín y Hugo Catalán

Durante la grabación de la telenovela “Los ricos también lloran”, Claudia y Hugo se encontraron en el camino del amor. Aunque sus personajes no compartían escenas, el simple hecho de cruzarse en los pasillos de los sets de grabación fue suficiente para encender la chispa entre ellos.

La pareja, que actualmente participa en la telenovela "El amor no tiene receta", había anunciado su noviazgo en enero de 2022, compartiendo una fotografía juntos por primera vez. "Contigo", escribió Claudia, a lo que Hugo respondió con un emotivo "¡Todo!".

En julio de 2023, Claudia reveló que había hablado de boda con Hugo, aunque también expresó su apoyo a la unión libre.

"Lo hemos platicado, pero en realidad no soy de tanta gente y tanto show. La verdad es que soy como más cercana, todo más íntimo y si en algún momento ocurriera, sería como con muy poquita gente y muy pocos seres queridos... estoy a favor de la unión libre… creo que también es una forma de conocerte más y encontrar una buena dinámica con tu pareja", expresó la actriz de "Amar a muerte".

Antes de su relación con Hugo, Claudia estuvo casada con el productor Andrés Tovar, quien ahora es esposo de Maite Perroni.

