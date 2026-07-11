Samadhi Zendejas confirma su romance con Gabito Ballesteros

La actriz confirmó su relación con Gabito Ballesteros, aseguró que está muy feliz y reveló que su autenticidad fue una de las razones por las que se enamoró

La actriz mexicana Samadhi Zendejas confirmó oficialmente su relación sentimental con el cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros, luego de que ambos fueran captados besándose en la Ciudad de México.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz aseguró que atraviesa un momento de felicidad y expresó el cariño que siente por el intérprete.

"Estoy muy feliz. Sí, estoy muy contenta. Es un gran ser humano. Muy feliz de compartir con él", comentó.

Al ser cuestionada sobre las cualidades que la conquistaron, Samadhi no escatimó en elogios hacia el cantante.

"Es muy auténtico, muy, muy increíble. Entonces, no es difícil enamorarse de él", afirmó.

La actriz también reveló que la relación se fue construyendo con el tiempo y que ambos se conocieron antes de iniciar formalmente su noviazgo.

También te puede interesar: Filtran supuesto beso de Samadhi y Gabito Ballesteros

Prefiere mantener algunos detalles en privado

Aunque fue cuestionada sobre cómo comenzó el romance y si se trató de un flechazo, Samadhi optó por sonreír y evitar profundizar en el tema.

También dejó entrever que tanto ella como su familia viven con entusiasmo esta nueva etapa sentimental, aunque decidió no responder preguntas sobre la opinión de su madre respecto al cantante.

"Me tengo que ir", dijo antes de despedirse de los reporteros, mientras respondía con una sonrisa a las últimas preguntas.

Los rumores quedaron atrás

Las versiones sobre una posible relación entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros surgieron después de que ambos fueran fotografiados besándose y compartiendo momentos juntos.

Posteriormente, el cantante publicó una imagen junto a la actriz en sus historias de Instagram, alimentando las especulaciones.