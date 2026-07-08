Filtran supuesto beso de Samadhi y Gabito Ballesteros

Un video y fotografías difundidos en redes sociales desataron rumores de un posible romance entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros

La vida personal de Samadhi Zendejas volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que un video y varias fotografías difundidas en redes sociales la vincularan sentimentalmente con el cantante Gabito Ballesteros.

El material comenzó a circular en internet tras la presentación que el intérprete ofreció el pasado 5 de julio en el Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México, y rápidamente generó especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta de Instagram Reina Venenosa, dedicada a contenidos de espectáculos, donde se asegura que las personas que aparecen en el video son Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros.

En el clip se observa a dos personas muy cercanas al finalizar el concierto y, según la publicación, el cantante se acerca a la actriz para darle un beso en la boca.

Aunque la grabación no es completamente nítida, el momento fue suficiente para desatar una ola de reacciones entre los usuarios.

Fotografías alimentan los rumores

Además del video, la misma cuenta difundió una fotografía en la que presuntamente aparecen la actriz y el cantante con mayor claridad.

Usuarios de redes sociales señalaron que Samadhi Zendejas viste un conjunto de color verde similar al que porta la mujer que aparece en el video, detalle que incrementó las especulaciones sobre la identidad de la pareja captada.

Rumores desde 2024

No es la primera ocasión en que ambos son relacionados sentimentalmente. Desde octubre de 2024 comenzaron las versiones sobre un posible romance, luego de que Samadhi Zendejas asistiera a uno de los conciertos de Gabito Ballesteros.

En ese momento ninguno de los dos realizó declaraciones sobre el tema, por lo que los rumores perdieron fuerza hasta la difusión de este nuevo material.

Hasta el momento, ni Samadhi Zendejas ni Gabito Ballesteros han emitido algún pronunciamiento para confirmar o desmentir las versiones que circulan en redes sociales.

Mientras tanto, el video y las fotografías continúan siendo compartidos por usuarios de distintas plataformas, donde el presunto beso ha generado debate sobre si se trata del inicio de una relación sentimental o de un momento sacado de contexto.