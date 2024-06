Roger Waters felicita y manda mensaje a Claudia Sheinbaum

Entre los mensajes de felicitación que recibió Claudia Sheinbaum tras ser electa como la nueva presidenta de México, uno que destacó fue el del músico británico Roger Waters, conocido por su apoyo a movimientos de izquierda en todo el mundo.

Waters, a través de su cuenta en la red social X, extendió sus felicitaciones a Sheinbaum y resaltó el activismo de la presidenta de años atrás.

La publicación de Waters incluyó una antigua portada del Stanford Daily, donde Sheinbaum aparece protestando contra el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en 1991.

Este gesto del fundador de la legendaria banda Pink Floyd no solo fue una muestra de apoyo a la nueva presidenta, sino también una reafirmación de su compromiso con las causas sociales y políticas progresistas.

En su mensaje, Waters también solicitó la postura de Sheinbaum frente al conflicto en Gaza, mostrando así su interés en temas internacionales y su expectativa sobre el liderazgo de la nueva mandataria mexicana en asuntos de relevancia global.

La relación entre Waters y la política mexicana no es nueva. En el pasado, el músico ha sido crítico del gobierno, particularmente durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

Sus conciertos en México en 2016 se convirtieron en plataformas para denunciar la corrupción, la violencia y la impunidad en el país, generando respuestas diversas por parte del público y la clase política.

The New President of Mexico @Claudiashein

Protesting for Fair Trade and Democracy on campus in 1991.

Bravo Madame President.

Today the students on campus are protesting Genocide in #Gaza.

PLEASE TELL US YOU’RE WITH THEM.

✊🏼🇵🇸🕊️ pic.twitter.com/exNSWV9mx9