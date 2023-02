Rihanna deslumbra en medio tiempo del Super Bowl

Foto: EFE

La cantante tuvo la difícil tarea de incluir las mejores canciones en 17 años de trabajo en tan solo 13 minutos de show.

Por: Jessica Guerra

Febrero 12, 2023, 19:54

Finaliza la primera mitad del Super Bowl LVII con el marcador Philadelphia Eagles 24-14 Kansas City Chiefs y es el turno de brillar de la cantante Rihanna en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona este domingo, 12 de febrero.

El Halftime Show es de lo más esperado en cada Super Bowl. En esta edición la encargada de amenizar el medio tiempo es una de las cantantes de pop más importantes de los últimos años. La cantante tuvo la difícil tarea de incluir las mejores canciones en 17 años de trabajo en tan solo 13 minutos de show.

“Esa fue la parte más difícil, decidir cómo sacar el máximo provecho a 13 minutos, pero también celebrar. Eso es lo que va a ser este espectáculo. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que podríamos haberlo hecho. Tratamos de meter 17 años de trabajo en 13 minutos… pero creo que hicimos un buen trabajo al reducirlo”.

Rihanna contó con cuatro minutos para poder armar todo su escenario, 13 minutos para hacer su show y cuatro minutos para desmontar todo.

El grupo de bailarinas de la escuela The Royal Family Dance Crew, quienes se volvieron famosas por su coordinación en el escenario y estar en videos musicales de múltiples artistas como Justin Bieber, fueron parte del show.

Vestida de rojo, la cantante hizo su aparición en el escenario con la canción Bitch Better Have My Money en una plataforma también roja que atraviesa el campo y bailarines vestidos de blanco.

Cabe destacar que fue la cantante hizo su gran regreso a la música en 2022 con Lift me up, canción principal de Black Panther: Wakanda Forever, esto después de que en 2020 anunció que se retiraría de la industria por tiempo indefinido.

Con información de El Horizonte.