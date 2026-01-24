Revendedores acaparan boletos de BTS en México y desatan furia

Los revendedores aparecieron en redes sociales ofreciendo múltiples entradas, incluso en zonas preferentes, con precios hasta en 60 mil pesos

La emoción por el concierto de BTS en México se transformó rápidamente en enojo e indignación entre miles de Armys, luego de que la preventa exclusiva para fans registrados estuviera marcada por fallas técnicas, bloqueos y largas filas virtuales.

La preventa de BTS arrancó este viernes y estaba destinada únicamente a personas que se registraron previamente, con la condición de que solo se podían adquirir hasta cuatro boletos por persona. Sin embargo, para muchas seguidoras el proceso fue un caos: el sistema colapsó, la fila virtual no avanzó y, en algunos casos, el acceso fue bloqueado sin explicación.

Horas después, y pese a que los boletos para las tres fechas se agotaron por completo en preventa, comenzó lo que más molestó a los fans: revendedores de boletos aparecieron en redes sociales ofreciendo múltiples entradas, incluso en zonas preferentes, con precios que iban desde los 10 mil hasta los 60 mil pesos por boleto.

La situación generó una ola de cuestionamientos, pues mientras miles de fans registradas no lograron comprar ni una sola entrada, los revendedores presumían contar con varios boletos, a pesar de las supuestas restricciones del sistema.

En plataformas como X, Facebook e Instagram, las seguidoras de BTS acusaron a las empresas encargadas de la venta de boletos de permitir o no frenar la reventa, además de exigir mayor transparencia en el proceso de asignación de entradas.

Otras fans hicieron llamados para no comprar boletos a revendedores, denunciar sus perfiles y reportar publicaciones, al considerar que la reventa fomenta abusos y afecta directamente a la comunidad que sigue al grupo desde hace años.

Hasta el momento, no ha habido una postura clara por parte de las boleteras sobre cómo los revendedores lograron adquirir múltiples boletos bajo un sistema que, en teoría, buscaba evitar precisamente ese problema.

¿Cuánto cuestan los boletos para BTS 2026 en México?

Los precios de los boletos para BTS en México ya fueron definidos por la gira y se encuentran en los siguientes rangos, con cargos incluidos:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

Además, se aplicará un cargo fijo de $50 pesos por procesamiento de orden. Los boletos VIP tendrán un precio máximo de $17,782 MXN. Los costos no tendrán variaciones durante la preventa ni en la venta general.